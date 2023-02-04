Олексій Дурнєв висміяв Регіну Тодоренко, яка чистилась від паразитів

Шоумен Олексій Дурнєв висміяв зрадницю Регіну Тодоренко та її чоловіка

Проєкт шоумена Олексія Дурнєва, в якому він коментує сторіз у соцмережах, популярний вже кілька років. Кожен випуск збирає безліч переглядів та коментарів. У новому епізоді Дурнєв висміяв зрадницю Регіну Тодоренко, яка мовчить про війну на Батьківщині.

Випуск з’явився на YouTube-каналі шоумена.

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На сторіз уродженка Одеси, Тодоренко, разом з чоловіком, російським співаком Владом Топаловим, на своїй московській кухні щось готують. Регіна розповідає, що в них проблеми, то ж вони вирішили влаштувати собі дозвілля за допомогою харчових продуктів. У відео Тодоренко каже, що вона не знає, як це пояснити.

"Елементарно! Країна, в якій ти живеш, напала на країну, в якій ти народилась. І намагається її захопити та знищити. Ось, так, кілька слів", — допоміг їй з поясненням Дурнєв.

З’ясувалось, що скандальна зіркова пара вирішила очистити свій організм завдяки методології Чингисхана. Вона наче допомагає вивести паразитів. То ж, вочевидь, у Регіни та Влада якісь реально великі, та, можливо, довгі проблеми.

Олексій Дурнєв зачитав основні етапи цього очищення. Авжеж, шоумен коментував їх у своєму стилі. Його найбільше розсмішив навіть не факт про клізму, а про кисле яблучко та перелік продуктів, якими пічкали себе путіністи.

"Ну що, Регіна Тодоренко йо**улась ще більше. В неї насправді дуже важке життя. Уявіть, її ненавидить вся Україна. І при цьому на це є всі підстави. Вона зрадила нас, і вона тусується з ворогом, підтримує його плани на знищення країни. Тож, якщо у вас є така можливість, зайдіть, та надайте свої рецепти, поради, як почиститися цій сім’ї. Чистка паразитів", — підсумував Дурнєв.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумени Володимир Дантес, Олексій Дурнєв та Володимир Остапчук висміяли поїздку нардепа Миколи Тищенка до Азії, і, зокрема, Таїланду. Також ми розповідали, що студія "Квартал 95" презентує новий сезон сатирично-патріотичного серіалу "Бункер", в якому висміює керівництво країни-терориста та головних пропагандистів.