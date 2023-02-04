Алексей Дурнев высмеял Регину Тодоренко, которая чистилась от паразитов

Шоумен Алексей Дурнев высмеял предательницу Регину Тодоренко и ее мужа

Проект шоумена Алексея Дурнева, в котором он комментирует сториз в соцсетях, популярен уже несколько лет. Каждый выпуск собирает множество просмотров и комментариев. В новом эпизоде Дурнев высмеял предательницу Регину Тодоренко,которая молчит о войне на Родине.

Выпуск появился на YouTube канале шоумена.

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На сториз уроженка Одессы, Тодоренко, вместе с мужем, российским певцом Владом Топаловым, на своей московской кухне что-то готовят. Регина рассказывает, что у них проблемы, поэтому они решили устроить себе досуг с помощью пищевых продуктов. На видео Тодоренко говорит, что она не знает, как это объяснить.

"Элементарно! Страна, в которой ты живешь, напала на страну, в которой ты родилась. И пытается ее захватить и уничтожить. Вот, так, несколько слов", — помог ей с объяснением Дурнев.

Выяснилось, что скандальная звездная пара решила очистить свой организм благодаря методологии Чингисхана. Она будто помогает вывести паразитов. Так что, очевидно, у Регины и Влада какие-то реально большие и, возможно, длинные проблемы.

Алексей Дурнев зачитал основные этапы этого очищения. Конечно, шоумен комментировал их в своем стиле. Его больше рассмешил даже не факт о клизме, а о кислом яблочке и перечне продуктов, которыми пичкали себя путинисты.

"Ну что, Регина Тодоренко йо**лась еще больше. У нее действительно очень тяжелая жизнь. Представьте, ее ненавидит вся Украина. И при этом на это есть все основания. Она предала нас, и она тусуется с врагом, поддерживает его планы на уничтожение страны. Так что, если у вас есть такая возможность, зайдите и дайте свои рецепты, советы, как почиститься этой семье. Чистка паразитов", — подытожил Дурнев.

Напомним, ранее мы писали, что шоумены Владимир Дантес, Алексей Дурнев и Владимир Остапчук высмеяли поездку нардепа Николая Тищенко в Азию и, в частности, Таиланд. Также мы рассказывали, что студия "Квартал 95" представит новый сезон сатирически-патриотического сериала "Бункер", в котором высмеивает руководство страны-террориста и главных пропагандистов.