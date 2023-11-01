Чоловік Руслани Писанки вирішив перезахоронити акторку через дивне сновидіння

Руслана Писанка з чоловіком Ігорем Ісаковим. Фото Facebook: Ігор Ісаков

Українська телеведуча та актриса кіно та театру Руслана Писанка померла 19 липня 2022 року від агресивної форми раку. Чоловік телеведучої Ігор Ісаков днями перезахоронив співачку і зізнався, що причиною стало сновидіння.

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Обозреватель.

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Здавалося, Руслана не має спокою

Минулого року після повномасштабного російського вторгнення Руслана Писанка виїхала до Німеччини, де лікарі діагностували у неї важку хворобу. Вона померла на 57-му році життя. Її кремували і похоронили у крипті Спасо-Преображенського собору у Києві.

Проте нещодавно чоловік Писанки Ігор Ісаков зізнався, що тривалий час після її смерті не міг знайти собі місця. Йому здавалося, що дружина не має спокою. Тому він вирішив перенести місце спочинку дружини Берковецьке кладовище, там де покояться інші члени родини Руслани. Таке рішення Ігор прийняв через сон.

"Мені наснився сон: я, Руслана та її мама кудись їдемо в машині. І так їм добре удвох, сміялися. Прокинувся і подумав: мабуть, треба, щоб уся сім’я була разом. Зараз, коли вона разом із рідними, мені спокійно, відлягло на душі", — розповів чоловік в інтерв'ю.

Також до 17 листопада, дня народження Руслани, має бути готовий пам'ятник для її могили. Він буде буде непафосний, скромний, як і в рідних, що спочивають поруч із нею, розповів Ісаков. Цього дня він також хоче побачити священика, якого дуже поважала його дружина.

"Митрополит Олександр настільки перейнявся свого часу нами: освячував будинок, спілкувалися багато. Домовилися, що якщо матиме час, то проведе службу на її могилі поряд із рідними – татом, мамою та братом. Запросимо близьких та друзів – хто зможе, той прийде", — поділився чоловік.

Нагадаємо, актор Андрієнко розповів про останню зустріч з Русланою Писанкою.

Також ми писали, що чоловік Руслани Писанки назвав причину смерті актриси.