Муж Русланы Писанки решил перезахоронить актрису из-за странного сновидения

Руслана Писанко с мужем Игорем Исаковым. Фото Facebook: Игорь Исаков

Украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 от агрессивной формы рака. Муж телеведущей Игорь Исаков на днях перезахоронил певицу и признался, что причиной этого стало сновидение.

Об этом он рассказал в интервью изданию Обозреватель.

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Казалось, Руслана не может найти покой

В прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения Руслана Писанка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Она скончалась на 57-м году жизни. Ее кремировали и похоронили в крипте Спасо-Преображенского собора в Киеве.

Однако недавно муж Писанки Игорь Исаков признался, что долгое время после ее смерти не мог найти себе места. Ему казалось, что жена не может найти покой. Поэтому он решил перенести место захоронения супруги на Берковецкое кладбище, туда где покоятся другие члены семьи Русланы. Такое решение Игорь принял из-за сна.

"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: нужно, чтобы вся семья была вместе. Сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", — рассказал мужчина в интервью.

Также к 17 ноября, дню рождения Русланы, должен быть готов памятник для ее могилы. Он будет непафосным, скромным, как и у родных, покоящихся рядом с ней, рассказал Исаков. В этот день он хочет увидеть священника, которого очень уважала его жена.

"Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными – папой, мамой и братом. Пригласим близких и друзей – кто сможет, тот придет", – поделился мужчина.

Напомним, актер Андриенко рассказал о последней встрече с Русланой Писанкой.

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