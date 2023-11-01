Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Муж Русланы Писанки решил перезахоронить актрису из-за странного сновидения arrow

Муж Русланы Писанки решил перезахоронить актрису из-за странного сновидения

1 ноября 2023 16:59
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Муж Русланы Писанки решил перезахоронить актрису из-за странного сновидения
Руслана Писанко с мужем Игорем Исаковым. Фото Facebook: Игорь Исаков
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Украинская телеведущая и актриса кино и театра Руслана Писанка умерла 19 июля 2022 от агрессивной формы рака. Муж телеведущей Игорь Исаков на днях перезахоронил певицу и признался, что причиной этого стало сновидение.

Об этом он рассказал в интервью изданию Обозреватель.

Читайте также:

Казалось, Руслана не может найти покой

В прошлом году после начала полномасштабного российского вторжения Руслана Писанка уехала в Германию, где врачи диагностировали у нее тяжелую болезнь. Она скончалась на 57-м году жизни. Ее кремировали и похоронили в крипте Спасо-Преображенского собора в Киеве.

Однако недавно муж Писанки Игорь Исаков признался, что долгое время после ее смерти не мог найти себе места. Ему казалось, что жена не может найти покой. Поэтому он решил перенести место захоронения супруги на Берковецкое кладбище, туда где покоятся другие члены семьи Русланы. Такое решение Игорь принял из-за сна.

 

"Мне приснился сон: я, Руслана и ее мама куда-то едем в машине. И так им хорошо вдвоем, смеялись. Проснулся и подумал: нужно, чтобы вся семья была вместе. Сейчас, когда она вместе с родными, мне спокойно, отлегло на душе", — рассказал мужчина в интервью.

Также к 17 ноября, дню рождения Русланы, должен быть готов памятник для ее могилы. Он будет непафосным, скромным, как и у родных, покоящихся рядом с ней, рассказал Исаков. В этот день он хочет увидеть священника, которого очень уважала его жена.

"Митрополит Александр настолько проникся в свое время нами: освящал дом, общались много. Договорились, что если будет время, то проведет службу на ее могиле рядом с родными – папой, мамой и братом. Пригласим близких и друзей – кто сможет, тот придет", – поделился мужчина.

Напомним, актер Андриенко рассказал о последней встрече с Русланой Писанкой.

Также мы писали, что супруг Русланы Писанки назвал причину смерти актрисы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме