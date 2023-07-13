Чому Гайтана раптово зникла зі сцени – неочікуване зізнання

Українська співачка Гайтана під час інтерв'ю в програмі "Світське життя". Фото: скріншот з YouTube

Відома українська співачка, авторка пісень та представниця України на конкурсі "Євробачення-2012" Гайтана останнім часом не виходить на публіку та не дає своїх концертів. Стало відомо, чого знаменита артистка раптово зникла зі сцени.

Про це розповів відомий блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в Telegram.

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Найвищої точки своєї кар’єрної сходинки українська співачка Гайтана досягла ще 15 років тому. Серед шанувальників артистки були люди з абсолютно різних вікових категорій. Втім, останнім часом українська виконавиця зовсім не з’являється перед камерами та не дає жодних концертів.

Українська співачка Гайтана під час запису нової пісні в студії звукозапису. Фото: instagram.com/p/CXOjVFrKjkk/?hl=ru

Відомо, що зараз в Гайтани є чоловік, з яким вона щаслива у шлюбі, а також маленька донька. Соціальні мережі співачка також не сильно активно веде, а нещодавно вона вперше за час війни показала фотографію своєї донечки та чоловіка.

Численні шанувальники Гайтани зовсім не розуміють, чому вона раптово зникла. Тому відомий блогер Богдан Беспалов вирішив поділитися своїми думками стосовно зникнення співачки. Блогер заявив, що час від часу він спілкується з її чоловіком.

За думкою блогера, її чоловік міг заборонити їй створювати музику та давати якісь інтерв’ю.

"Спілкувався вчора з чоловіком Гайтани в Інстаграмі. Не перший раз за останній рік. Що відбувається? Складається враження, що він їй забороняє створювати музику і давати інтерв'ю. Можливо я себе накручую, але такі категоричні відмови і не тільки мені. Дуже шкода. Гайтана заслуговує бути зіркою", — написав на своєму каналі український блогер.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома співачка Гайтана вперше за війну показала свою доньку та чоловіка.

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