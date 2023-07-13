Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Чому Гайтана раптово зникла зі сцени: такого точно ніхто не очікував arrow

Чому Гайтана раптово зникла зі сцени: такого точно ніхто не очікував

13 липня 2023 11:21
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Чому Гайтана раптово зникла зі сцени – неочікуване зізнання
Українська співачка Гайтана під час інтерв'ю в програмі "Світське життя". Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відома українська співачка, авторка пісень та представниця України на конкурсі "Євробачення-2012" Гайтана останнім часом не виходить на публіку та не дає своїх концертів. Стало відомо, чого знаменита артистка раптово зникла зі сцени. 

Про це розповів відомий блогер Богдан Беспалов на своєму каналі в Telegram.

Читайте також:

Найвищої точки своєї кар’єрної сходинки українська співачка Гайтана досягла ще 15 років тому. Серед шанувальників артистки були люди з абсолютно різних вікових категорій. Втім, останнім часом українська виконавиця зовсім не з’являється перед камерами та не дає жодних концертів.

Гайтана
Українська співачка Гайтана під час запису нової пісні в студії звукозапису. Фото: instagram.com/p/CXOjVFrKjkk/?hl=ru

Відомо, що зараз в Гайтани є чоловік, з яким вона щаслива у шлюбі, а також маленька донька. Соціальні мережі співачка також не сильно активно веде, а нещодавно вона вперше за час війни показала фотографію своєї донечки та чоловіка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by GAITANA (@gaitanamusic)

Численні шанувальники Гайтани зовсім не розуміють, чому вона раптово зникла. Тому відомий блогер Богдан Беспалов вирішив поділитися своїми думками стосовно зникнення співачки. Блогер заявив, що час від часу він спілкується з її чоловіком.

За думкою блогера, її чоловік міг заборонити їй створювати музику та давати якісь інтерв’ю. 

"Спілкувався вчора з чоловіком Гайтани в Інстаграмі. Не перший раз за останній рік. Що відбувається? Складається враження, що він їй забороняє створювати музику і давати інтерв'ю. Можливо я себе накручую, але такі категоричні відмови і не тільки мені. Дуже шкода. Гайтана заслуговує бути зіркою", — написав на своєму каналі український блогер.

Нагадаємо, ми писали про те, що відома співачка Гайтана вперше за війну показала свою доньку та чоловіка. 

Раніше ми розповідали про те, що українська співачка Гайтана згадала, в яких жахливих умовах їй довелося летіти літаком. 

Також ми повідомляли про те, що стало відомо про подробиці творчої діяльності відомої української співачки Гайтани.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз