Почему Гайтана внезапно исчезла со сцены – неожиданное признание

Украинская певица Гайтана во время интервью в программе "Світське життя". Фото: скриншот с YouTube

Известная украинская певица, автор песен и представительница Украины на конкурсе "Евровидение-2012" Гайтана в последнее время не выходит на публику и не дает своих концертов. Стало известно, почему знаменитая артистка внезапно исчезла со сцены.

Об этом рассказал известный блогер Богдан Беспалов на своем канале в Telegram.

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Высочайшей точки своей карьерной лестницы украинская певица Гайтана достигла еще 15 лет назад. Среди поклонников артистки были люди из совершенно разных возрастных категорий. Впрочем, в последнее время украинская исполнительница вовсе не предстает перед камерами и не дает концертов.

Украинская певица Гайтана во время записи новой песни в студии звукозаписи. Фото: instagram.com/p/CXOjVFrKjkk/?hl=ru

Известно, что сейчас у Гайтаны есть муж, с которым она счастлива в браке, а также маленькая дочь. Социальные сети певица тоже не сильно активно ведет, а недавно она впервые за время войны показала фотографию своей дочери и мужа.

Многочисленные поклонники Гайтаны совсем не понимают, почему она внезапно исчезла. Поэтому известный блогер Богдан Беспалов решил поделиться своими мыслями по поводу исчезновения певицы. Блогер заявил, что время от времени он общается с ее мужем.

По мнению блогера, ее муж мог запретить ей создавать музыку и давать какие-либо интервью.

"Общался вчера с мужем Гайтаны в Инстаграмме. Не первый раз за последний год. Что происходит? Создается впечатление, что он ей запрещает создавать музыку и давать интервью. Возможно я себя накручиваю, но такие категорические отказы и не только мне. Очень жаль. Гайтана заслуживает быть звездой", — написал на своем канале украинский блогер.

Напомним, мы писали о том, что известная певица Гайтана впервые за войну показала свою дочь и мужа.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская певица Гайтана вспомнила, в каких ужасных условиях ей пришлось лететь на самолете.

Также мы сообщали о том, что стало известно о подробностях творческой деятельности известной украинской певицы Гайтаны.