Гайтана вперше за час війни показала чоловіка та доньку разом

Співачка Гайтана. Фото: Instagram/gaitanamusic

За час повномасштабної війни представниця від України на конкурсі "Євробачення-2012", співачка Гайтана зробила лише п’ять публікацій у соцмережах. Останню з них артистка присвятила родині та показала найрідніших людей.

Знімок доступний для перегляду у соцмережах Гайтани.

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Гайтана з родиною

44-річна співачка опублікувала фото, на якому позує з донькою Ніколь та своїм чоловіком, музичним продюсером Алексом Ессамі (взяв прізвище зіркової дружини). Коли саме та де було зроблено знімок співачка не повідомила. Окрім одного сердечка в дописі артистка більше нічого не написала.

Востаннє шестирічну Ніколь Гайтана показувала в соцмережах за шість днів до початку повномасштабної війни. А ось в Алекса куди більше фото з донькою.

Судячи з публікацій, зіркова родина зараз живе за кордоном. Алекс працює та публікує контент зі студії звукозапису LITTLE BIG BEAT STUDIOS, яка розташована в Ліхтенштейні. Скоріше за все, саме в цьому європейському князівстві й живе зараз зіркова пара.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Аліна Гросу присвятила батькам проникливу композицію. Також ми розповідали, що фронтвумен гурту ONUKA Ната Жижченко з чоловіком, продюсером, композитором Євгеном Філатовим (The Maneken) вдруге стали батьками. У зіркової пари народилась донечка.