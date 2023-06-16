Чотири "так": український хореограф підкорив суддів шоу America's Got Talent

Хореограф та танцівник Олександр Лещенко. Фото: Master Management 360

Хореограф та танцівник Олександр Лещенко виступив на всесвітньо відомому телевізійному шоу America’s Got Talent ("Америка має талант"). Він разом з українською компанією Magic Innovations презентував 4D голографічний танцювальний номер.

Відео з виступом Лещенка доступне на YouTube каналі шоу America’s Got Talent.

Читайте також:

Подробиці

Це була спільна мрія членів команди, коли вони ще створювали номер чотири роки тому. Вперше 4D голографічне шоу було представлено в Україні, на ювілеї Олександра. Тоді зірки та друзі артиста високо оцінили цей номер. Пізніше глядачі телевізійного шоу "Україна має талант" мали можливість побачити виступ.

Зараз, попри складний час, команді вдалось гідно представити Україну на America’s Got Talent. Олександр вийшов на сцену разом зі дружиною Ліною. Коли судді дізнались, що команда з України, весь зал встав і довго аплодували висловлюючи підтримку нашій країні. Після виступу Лещенко отримав чотири "так" від журі шоу.

"Для нас це було дуже важливо, особливо зараз, коли Україна бореться за свою долю. Світ дійсно з нами, кожна країна підтримує, за що ми неймовірно вдячні. Але війна тільки для нас війна, звичайно. Іноді здається, що світ забуває, в якому пеклі ми знаходимось. Багато разів чули фрази на кшталт: "а хіба у вас все не скінчилось". Тому потрібно використовувати будь-який спосіб нагадати про Україну", — розповів Лещенко.

Один з членів журі сказала, що виступ українців має великий шанс на перемогу в America’s Got Talent. Лещенко з командою потрапили до півфіналу шоу та вже готують новий номер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що українські тінейджери потрапили до півфіналу шоу America’s Got Talent. Також ми розповідали, що переможець п’ятого сезону телешоу America's Got Talent, співак Майкл Грімм, потрапив до реанімації.