Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Переможець відомого талант-шоу вже тиждень прикутий до ліжка та без свідомості arrow

Переможець відомого талант-шоу вже тиждень прикутий до ліжка та без свідомості

7 червня 2023 13:42
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Переможець відомого талант-шоу вже тиждень прикутий до ліжка та без свідомості
Американський співак Майкл Грімм. Фото: Instagram/michaelgrimmmusic
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Переможець п’ятого сезону телешоу America's Got Talent ("Америка має талант") співак Майкл Грімм, знаходиться в реанімації. Понад тиждень зірка не може прийти до свідомості. 

Про це повідомляє видання TMZ. 

Читайте також:

Подробиці

Дружина співака, Люсі Золцерва-Грімм, каже, що Майкл був госпіталізований після Дня пам'яті (у США це 29 травня) та залишається без свідомості. Хоча Майклу вдалося знову дихати самостійно. За словами жінки, причина проблем зі здоров’ям й досі не з’ясована. Лікарі не поставили діагноз.

Минулого місяця співак почав хворіти дедалі частіше. Люсі запевняє, що він ледве ходив і не міг підняти голову, тому вона терміново відвезла його до медичного закладу. Так зірка опинився в реанімації, де стан суттєво погіршилося.

Лікарі підключили Майкла до апарату штучної вентиляції легенів, з якого його вже зняли.  Всі заплановані шоу співака скасовані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Алек Болдвін вперше вийшов на зв'язок після операції на тазостегновому суглобі. Також ми писали, що за два місяці до смерті американо-швейцарська співачка Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB