Переможець відомого талант-шоу вже тиждень прикутий до ліжка та без свідомості

Американський співак Майкл Грімм. Фото: Instagram/michaelgrimmmusic

Переможець п’ятого сезону телешоу America's Got Talent ("Америка має талант") співак Майкл Грімм, знаходиться в реанімації. Понад тиждень зірка не може прийти до свідомості.

Про це повідомляє видання TMZ.

Читайте також:

Подробиці

Дружина співака, Люсі Золцерва-Грімм, каже, що Майкл був госпіталізований після Дня пам'яті (у США це 29 травня) та залишається без свідомості. Хоча Майклу вдалося знову дихати самостійно. За словами жінки, причина проблем зі здоров’ям й досі не з’ясована. Лікарі не поставили діагноз.

Минулого місяця співак почав хворіти дедалі частіше. Люсі запевняє, що він ледве ходив і не міг підняти голову, тому вона терміново відвезла його до медичного закладу. Так зірка опинився в реанімації, де стан суттєво погіршилося.

Лікарі підключили Майкла до апарату штучної вентиляції легенів, з якого його вже зняли. Всі заплановані шоу співака скасовані.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голлівудський актор Алек Болдвін вперше вийшов на зв'язок після операції на тазостегновому суглобі. Також ми писали, що за два місяці до смерті американо-швейцарська співачка Тіна Тернер відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям.