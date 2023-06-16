Четыре "да": украинский хореограф покорил судей шоу America's Got Talent

Хореограф и танцор Александр Лещенко. Фото: Master Management 360

Хореограф и танцор Александр Лещенко выступил на всемирно известном телевизионном шоу America's Got Talent ("Америка имеет талант"). Он вместе с украинской компанией Magic Innovations представил 4D голографический танцевальный номер.

Видео с выступлением Лещенко доступно на YouTube канале шоу America’s Got Talent.

Читайте также:

Подробности

Это было общей мечтой членов команды, когда они еще создавали номер четыре года назад. Впервые 4D голографическое шоу было представлено в Украине на юбилее Александра. Тогда звезды и друзья артиста высоко оценили этот номер. Позже зрители телевизионного шоу "Україна має талант" имели возможность увидеть выступление.

Сейчас, несмотря на сложное время, команде удалось достойно представить Украину на America's Got Talent. Александр вышел на сцену вместе с женой Линой. Когда судьи узнали, что команда из Украины, весь зал встал и долго аплодировал, выражая поддержку нашей стране. После выступления Лещенко получил четыре "да" от жюри шоу.

"Для нас это было очень важно, особенно сейчас, когда Украина борется за свою судьбу. Мир действительно с нами, каждая страна поддерживает, за что мы невероятно благодарны. Но война только для нас война, конечно. Иногда кажется, что мир забывает, каком аду мы находимся. Много раз слышали фразы типа: "а разве у вас все не закончилось". Поэтому нужно использовать любой способ напомнить об Украине", — рассказал Лещенко.

Один из членов жюри сказал, что выступление украинцев имеет большой шанс на победу в America's Got Talent. Лещенко с командой попали в полуфинал шоу и уже готовят новый номер.

Напомним, ранее мы писали, что украинские тинейджеры попали в полуфинал шоу America's Got Talent. Также мы рассказывали, что победитель пятого сезона телешоу America's Got Talent, певец Майкл Гримм попал в реанимацию.