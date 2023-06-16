Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Четыре "да": украинский хореограф покорил судей шоу America's Got Talent arrow

Четыре "да": украинский хореограф покорил судей шоу America's Got Talent

16 июня 2023 10:20
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Четыре "да": украинский хореограф покорил судей шоу America's Got Talent
Хореограф и танцор Александр Лещенко. Фото: Master Management 360
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Хореограф и танцор Александр Лещенко выступил на всемирно известном телевизионном шоу America's Got Talent ("Америка имеет талант"). Он вместе с украинской компанией Magic Innovations представил 4D голографический танцевальный номер.

Видео с выступлением Лещенко доступно на YouTube канале шоу America’s Got Talent.

Читайте также:

Подробности

Это было общей мечтой членов команды, когда они еще создавали номер четыре года назад. Впервые 4D голографическое шоу было представлено в Украине на юбилее Александра. Тогда звезды и друзья артиста высоко оценили этот номер. Позже зрители телевизионного шоу "Україна має талант" имели возможность увидеть выступление.

Сейчас, несмотря на сложное время, команде удалось достойно представить Украину на America's Got Talent. Александр вышел на сцену вместе с женой Линой. Когда судьи узнали, что команда из Украины, весь зал встал и долго аплодировал, выражая поддержку нашей стране. После выступления Лещенко получил четыре "да" от жюри шоу.

"Для нас это было очень важно, особенно сейчас, когда Украина борется за свою судьбу. Мир действительно с нами, каждая страна поддерживает, за что мы невероятно благодарны. Но война только для нас война, конечно. Иногда кажется, что мир забывает, каком аду мы находимся. Много раз слышали фразы типа: "а разве у вас все не закончилось". Поэтому нужно использовать любой способ напомнить об Украине", — рассказал Лещенко.

Один из членов жюри сказал, что выступление украинцев имеет большой шанс на победу в America's Got Talent. Лещенко с командой попали в полуфинал шоу и уже готовят новый номер.

Напомним, ранее мы писали, что украинские тинейджеры попали в полуфинал шоу America's Got Talent. Также мы рассказывали, что победитель пятого сезона телешоу America's Got Talent, певец Майкл Гримм попал в реанимацию.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

09:10 Довбик заменит известного форварда в топ-клубе

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас