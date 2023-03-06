"Дайте йому спокій": дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса записала відео до папараці

Американський актор Брюс Вілліс з дружиною

Днями американський актор Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію. Зірка фільмів "П’ятий елемент", "Міцний горішок" та інших зустрівся з друзями у Санта-Моніці, Каліфорнія (США). Це обурило його дружину, британську акторку Емму Гемінг.

У своєму Instagram вона записала звернення до представників ЗМІ.

Деталі

Минулого місяця родина американського актора Брюса Вілліса оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню.

44-річна Гемінг попросила папараці не заважати її чоловіку на вулиці, не звертатися до нього, і тим паче не кричати йому вслід. Бо все це загрожує його здоров’ю.

"Якщо ви доглядаєте людину з деменцією, ви знаєте, наскільки важко просто вивести її на вулицю і безпечно погуляти. Або навіть просто випити чашку кави. Я бачила заголовки й відео з моїм чоловіком, який п'є каву з друзями, котрі допомагали йому. Просто дайте йому спокій. Я знаю, що це ваша робота, але дайте йому простір. Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, не запитуйте його, як у нього справи чи щось інше", — заявила акторка.

Відзначимо, що через хворобу Брюс Вілліс вже написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — восьмирічна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.