"Дайте йому спокій": дружина хворого на деменцію Брюса Вілліса записала відео до папараці
Днями американський актор Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію. Зірка фільмів "П’ятий елемент", "Міцний горішок" та інших зустрівся з друзями у Санта-Моніці, Каліфорнія (США). Це обурило його дружину, британську акторку Емму Гемінг.
У своєму Instagram вона записала звернення до представників ЗМІ.
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Деталі
Минулого місяця родина американського актора Брюса Вілліса оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню.
44-річна Гемінг попросила папараці не заважати її чоловіку на вулиці, не звертатися до нього, і тим паче не кричати йому вслід. Бо все це загрожує його здоров’ю.
"Якщо ви доглядаєте людину з деменцією, ви знаєте, наскільки важко просто вивести її на вулицю і безпечно погуляти. Або навіть просто випити чашку кави. Я бачила заголовки й відео з моїм чоловіком, який п'є каву з друзями, котрі допомагали йому. Просто дайте йому спокій. Я знаю, що це ваша робота, але дайте йому простір. Будь ласка, не кричіть на мого чоловіка, не запитуйте його, як у нього справи чи щось інше", — заявила акторка.
Відзначимо, що через хворобу Брюс Вілліс вже написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — восьмирічна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.