"Оставьте его в покое": жена больного деменцией Брюса Уиллиса записала видео к папарацци

Американский актер Брюс Уиллис с женой

На днях американский актер Брюс Уиллис впервые появился на публике после новостей о неизлечимой деменции. Звезда фильмов "Пятый элемент", "Крепкий орешек" и других встретился с друзьями в Санта-Монике, Калифорния (США). Это возмутило его жену, британскую актрису Эмму Хеминг.

В своем Instagram она записала обращение к представителям СМИ.

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В прошлом месяце семья американского актера Брюса Уиллиса заявила, что он страдает лобно-височной деменцией. Эта болезнь не поддается лечению.

44-летняя Хеминг попросила папарацци не мешать ее мужу на улице, не обращаться к нему и тем более не кричать ему вслед. Так как все это угрожает его здоровью.

"Если вы ухаживаете за человеком с деменцией, вы знаете, насколько трудно просто вывести его на улицу и безопасно погулять. Или даже просто выпить чашку кофе. Я видела заголовки и видео с моим мужем, который пьет кофе с друзьями, помогавшими ему. Просто оставьте его в покое. Я знаю, что это ваша работа, но оставьте его в пространстве. Пожалуйста, не кричите на моего мужа, не спрашивайте его, как у него дела или что-нибудь другое", — заявила актриса.

Отметим, что из-за болезни Брюс Уиллис уже написал завещание. Наследие актера оценивается в 250 миллионов долларов. Согласно завещанию, практически все получит его нынешняя семья: вторая жена Эмма Хеминг и две дочери в этом браке — восьмилетняя Эвелин Пенн и десятилетняя Мейбл Рэй.