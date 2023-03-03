Брюс Вілліс вперше з'явився на публіці після новин про невиліковну деменцію

Американський актор Брюс Вілліс

Минулого місяця родина американського актора Брюса Вілліса оголосила, що він страждає лобно-скроневою деменцією. Ця хвороба не піддається лікуванню. Вперше з того часу кінозірка потрапив у об’єктиви папараці.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Зірка фільмів "П’ятий елемент", "Міцний горішок", "Армагеддон" та інших зустрівся з друзями у Санта-Моніці, Каліфорнія (США). 67-річний актор був одягнений у синю толстовку, чорні штани та сіру шапку. Свій образ Брюс доповнив чорним годинником.

Востаннє Вілліса бачили на публіці наприкінці січня, коли він вийшов пообідати з друзями в Лос-Анджелесі. Це було всього за кілька тижнів до того, як його діагноз деменція був оприлюднений.

Відзначимо, що через хворобу Брюс Вілліс вже написав заповіт. Спадщина актора оцінюється у 250 мільйонів доларів. Згідно з заповітом, практично все отримає його нинішня родина: друга дружина Емма Гемінг та дві доньки в цьому шлюбі — восьмирічна Евелін Пенн і десятирічна Мейбл Рей.

Також ми розповідали, що голлівудського актора Тома Сайзмора, відомого за фільмами "Перл-Харбор", "Чорний яструб", "Врятувати рядового Райана" та багатьох інших було госпіталізовано до клініки. Причиною стала аневризма, виявлена в головному мозку кінозірки. Втім, лікарі дали родині Сайзмора невтішні прогнози.