Син Даші та Міші Кацуріних отримав тяжку травму — фото

Даша Кацуріна повідомила про важку травму маленького сина
Українська дизайнерка Даша Кацуріна розповіла про травму сина. Вона дуже перелякалась, але лікарі допомогли хлопчику.
Про це вона розповіла в Instagram.
Даша Кацуріна поскаржилась на травму сина
Даша Кацуріна розповіла, що днями Івану потрібно було терміново робити перший в житті рентген. Згодом Даша розсекретила причину звернення до лікарів.
"Ох і тиждень. Перший рентген Івана, перелом ключиці. Перенервувала я сильно", — написала дизайнерка.
Однак, хлопчик мужньо витримав випробовування у вигляді рентгену та з гарним настроєм ставиться до травми.
"Дитячі переломи ключиці рятують бандажами, жодних гіпсів. Ще плюс — це ставлення Івана до життєвих негараздів, пощастило нам", — додала Кацуріна.
Нагадаємо, дизайнерка Даша Кацуріна замилувала новою фотосесією. Також ми показували, як вона з Дантесом провела новорічні свята.
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