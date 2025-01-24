Син Даші та Міші Кацуріних отримав тяжку травму — фото

Бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Українська дизайнерка Даша Кацуріна розповіла про травму сина. Вона дуже перелякалась, але лікарі допомогли хлопчику.

Про це вона розповіла в Instagram.

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Даша Кацуріна розповіла, що днями Івану потрібно було терміново робити перший в житті рентген. Згодом Даша розсекретила причину звернення до лікарів.

"Ох і тиждень. Перший рентген Івана, перелом ключиці. Перенервувала я сильно", — написала дизайнерка.

Рентген сина Даші Кацуріної. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Даша Кацуріна з сином. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Однак, хлопчик мужньо витримав випробовування у вигляді рентгену та з гарним настроєм ставиться до травми.

"Дитячі переломи ключиці рятують бандажами, жодних гіпсів. Ще плюс — це ставлення Івана до життєвих негараздів, пощастило нам", — додала Кацуріна.

Син Даші та Міші Кацуріних. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Нагадаємо, дизайнерка Даша Кацуріна замилувала новою фотосесією. Також ми показували, як вона з Дантесом провела новорічні свята.