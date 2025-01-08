Даша Кацуріна показала стрункі ніжки в колготках

Кацуріна посвітила стрункими ніжками в колготках
Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася спокусливими кадрами. Вона попозувала перед камерою у напівпрозорих колготках та на підборах.
Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Даша Кацуріна похизувалася стрункими ніжками
Кохана Дантеса поділилась кадрами, на яких позувала перед камерою у фотостудії на стільці. Для фотосесії вона обрала чорний светр власного бренду, напівпрозорі колготки та підбори в тон. Свій спокусливий образ вона доповнила об'ємною укладкою з легкими хвилями та ніжним макіяжем із акцентом на рум'янець.
"Mood (з англ. настрій — Ред.) 2025", — підписала кадри вона.
Шанувальники у захваті від нової фотосесії дівчини. Користувачі соцмереж захоплюються стилем дівчини.
"Сексі фрау".
"Неймовірно красиво і естетично сексуально".
"Даша, ти неймовірна".
"Ну яка ви розкішна".
Раніше Кацурін замилував щасливими світилинами з Дорофєєвою та дітьми.
Також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.
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