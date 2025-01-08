Даша Кацуріна показала стрункі ніжки в колготках

Бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Блогерка та бізнесвумен Даша Кацуріна поділилася спокусливими кадрами. Вона попозувала перед камерою у напівпрозорих колготках та на підборах.

Кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Кохана Дантеса поділилась кадрами, на яких позувала перед камерою у фотостудії на стільці. Для фотосесії вона обрала чорний светр власного бренду, напівпрозорі колготки та підбори в тон. Свій спокусливий образ вона доповнила об'ємною укладкою з легкими хвилями та ніжним макіяжем із акцентом на рум'янець.

"Mood (з англ. настрій — Ред.) 2025", — підписала кадри вона.

Даша Кацуріна у звабливому образі. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Шанувальники у захваті від нової фотосесії дівчини. Користувачі соцмереж захоплюються стилем дівчини.

"Сексі фрау".

"Неймовірно красиво і естетично сексуально".

"Даша, ти неймовірна".

"Ну яка ви розкішна".

Коментарі під фото Даші Кацуріної. Фото: instagram.com/dasha_katsurina/

Раніше Кацурін замилував щасливими світилинами з Дорофєєвою та дітьми.

Також Дантес та Кацуріна зняли романтичне відео на тлі Карпат.