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Дантес і Кацуріна з дітьми прикрасили новорічну ялинку — фото

4 грудня 2024 18:25
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор
Дантес та Кацуріна прикрасили ялинку — фото
Український співак Володимир Дантес та бізнесвумен Даша Кацуріна. Фото: instagram.com/labradoodles_ua
Діана Сологуб - Редактор
Діана Сологуб
Редактор

Відомий український співак Володимир Дантес разом з коханою Дашею Кацуріною підготувались до різдвяних свят. Пара прикрасила ялинку до новорічних свят. 

Фото Кацуріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Ялинка Дантеса та Кацуріної

Даша пообіцяла старшій донечці Олександрі прикрасити ялинку до святого Миколая та виконала свою обіцянку. За новою традицією це свято відзначають 6 грудня. 

Дантес разом з коханою та дітьми прикрасив святкове деревце гірляндою в американському стилі та блискучими кульками. Даша зізналась, що її донька була у захваті від процесу та яскравого декору.

"Саша сфотографувала кожен елемент декору і відправила в чат з однокласницями. Вважаю, це успіх", — написала Кацуріна.

Дантес і Кацуріна з дітьми прикрасили новорічну ялинку
Ялинка Дантеса та Кацуріної. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
Дантес і Кацуріна з дітьми поставили новорічну ялинку\
Дантес з родиною прикрашає ялинку. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.

Володимир Дантес діти новорічна ялинка Даша Кацуріна українські зірки

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