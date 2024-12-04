Дантес та Кацуріна прикрасили ялинку — фото

Дантес і Кацуріна з дітьми прикрасили новорічну ялинку — фото
Відомий український співак Володимир Дантес разом з коханою Дашею Кацуріною підготувались до різдвяних свят. Пара прикрасила ялинку до новорічних свят.
Фото Кацуріна опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Ялинка Дантеса та Кацуріної
Даша пообіцяла старшій донечці Олександрі прикрасити ялинку до святого Миколая та виконала свою обіцянку. За новою традицією це свято відзначають 6 грудня.
Дантес разом з коханою та дітьми прикрасив святкове деревце гірляндою в американському стилі та блискучими кульками. Даша зізналась, що її донька була у захваті від процесу та яскравого декору.
"Саша сфотографувала кожен елемент декору і відправила в чат з однокласницями. Вважаю, це успіх", — написала Кацуріна.
Нагадаємо, раніше Володимир Дантес різко прокоментував канікули нардепів. А також Володимир Дантес відповів, чи має він бронь від мобілізації.
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