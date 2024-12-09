Як зараз почувається тяжкохворий Брюс Вілліс - Демі Мур поділилася подробицями

Брюс Вілліс та Демі Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Голлівудська акторка Демі Мур розповіла, в якому стані зараз перебуває її колишній чоловік, актор Брюс Вілліс. Вже більше двох років "міцний горішок" живе із деменцією.

Про здоров'я ексчоловіка акторка розповіла в коментарі CNN.

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Колишнє подружжя залишилося у дуже дружніх стосунках, і зараз Мур підтримує Вілліса та його дружину Емму Гемінг у боротьбі із хворобою.

Як зазначила Демі, наразі стан Брюса залишається стабільним. Зірка ще раз наголосила, що під час хвороби особливо важливо, аби близькі люди завжди були поруч та підтримували.

"Зараз він у стабільному стані. Я вже говорила про це раніше, але я дійсно щиро в це вірю — усім, хто з цим стикається, дуже важливо приймати близьких такими, якими вони є", — сказала акторка.

Брюс Вілліс з родиною. Фото: instagram.com/demimoore

Нагадаємо, доньки Брюса Вілліса показали, як відсвяткували День подяки з батьком.

Також раніше дружина "міцного горішка" замилувала відео з актором та доньками.