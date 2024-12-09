Как сейчас чувствует себя тяжелобольная Брюс Уиллис - Деми Мур поделилась подробностями

Брюс Уиллис и Деми Мур. Фото: instagram.com/demimoore

Голливудская актриса Деми Мур рассказала, в каком состоянии сейчас находится ее бывший муж, актер Брюс Уиллис. Уже более двух лет "крепкий орешек" живет с деменцией.

О здоровье экс-супруга актриса рассказала в комментарии CNN.

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Бывшие супруги остались в очень дружеских отношениях, и сейчас Мур поддерживает Уиллиса и его жену Эмму Гемминг в борьбе с болезнью.

Как отметила Деми, в настоящее время состояние Брюса остается стабильным. Звезда еще раз подчеркнула, что во время болезни особенно важно, чтобы близкие люди всегда были рядом и поддерживали.

"Сейчас он в стабильном состоянии. Я уже говорила об этом раньше, но я действительно искренне в это верю — всем, кто с этим сталкивается, очень важно принимать близких такими, какие они есть", — сказала актриса .

Брюс Уиллис с семьей. Фото: instagram.com/demimoore

Напомним, дочери Брюса Уиллиса показали, как отпраздновали День благодарения с отцом.

Также ранее жена "крепкого орешка" восхищала видео с актером и дочерьми.