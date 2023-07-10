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Девід Бекхем замилував ексклюзивними кадрами з нагоди дня народження доньки

10 липня 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Девід Бекхем замилував ексклюзивними кадрами з нагоди дня народження доньки
Футболіст Девід Бекхем з дочкою. Фото: instagram.com/davidbeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Донька зіркового подружжя Бекхемів, Харпер Севен, сьогодні святкує свій 12-й день народження. З цієї нагоди Девід та Вікторія ніжно привітали дівчинкою.

Бекхеми поділилися в Instagram відеодобіркою відео та фото кадрів з дівчинкою.

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Девід та Вікторія Бекхем при кожній нагоді демонструють ніжні почуття до своєї єдиної доньки Харпер. Мама одягає дівчинку у кращі модні сукні, а тато розважає кумедними жартами.

"З днем народження, чарівна леді. Продовжуй бути такою ж ганою внутрішньо і ззовні. Ти найкраща дівчинка, про яку батько може лише мріяти. Татко любить тебе", — підписав ексклюзивні кадри з донькою футболіст Девід Бекхем.

 

Вікторія Бекхем також приєдналися о привітань.

"З днем народження, дівчинко! Повірити не можу, що Харпер Севен сьогодні 12! Ми так сильно тебе любимо! Ти — наше все", — написала мама Харпер.

Херпер Бекхем почала святкувати свій день народження ще минулого тижня. Дівчинка разом з батьками та братами завітала до модного кафе Prada, де на неї чекав торт зі свічками та подарунки. На святкуванні дня народження сестри не було тільки брата Брукліна, який мешкає у США.

Святкування дня народження продовжило низку веселих подій у родині Бекхемів. Нещодавно Вікторія та Девід відсвяткували 24 річницю шлюбу. Пара одружилася у 1999 році і виховує чотирьох дітей: синів Брукліна, Ромео та Круза, а також доньку Харпер Севен.

Раніше Нікола Пельтц разом з чоловіком, моделлю Брукліном Бекхемом знялася для Vogue.

Нагадаємо, Вікторія Бекхем разом з родиною побувала на останньому концерті Елтона Джона у Лондоні. Її чоловік не міг стримуватися, щоб не підспівувати легендарному музиканту.

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