Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Дэвид Бекхэм восхитил эксклюзивными кадрами по случаю дня рождения дочери arrow

Дэвид Бекхэм восхитил эксклюзивными кадрами по случаю дня рождения дочери

10 июля 2023 14:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дэвид Бекхэм восхитил эксклюзивными кадрами по случаю дня рождения дочери
Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/davidbeckham/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь звездных супругов Бекхэм, Харпер Севен, сегодня празднует свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория Бекхэм недно поздравили девочку.

Счатсливые родители поделились в Instagram подборкой видео и фото кадров.

Читайте также:

Наше все

Дэвид и Виктория Бекхэм при каждом случае демонстрируют нежные чувства к своей единственной дочери Харпер. Мама одевает девочку в лучшие модные платья, а папа развлекает забавными шутками.

"С днем рождения, очаровательная леди. Продолжай быть такой же прекрасной внутренне и снаружи. Ты самая лучшая девочка, о которой отец может только мечтать. Папа любит тебя", — подписал эксклюзивные кадры с дочерью футболист Дэвид Бекхэм.

 

Виктория Бекхэм также присоединилась к поздравлениям.

"С днем рождения, дочка! Поверить не могу, что Харпер Севен сегодня 12! Мы так сильно тебя любим! Ты — наше все", — написала мама Харпер.

Херпер Бекхэм начала праздновать свой день рождения еще на прошлой неделе. Девочка вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США.

Празднование дня рождения продлило ряд веселых событий в семье Бекхэм. Недавно Виктория и Дэвид отпраздновали 24-летие брака. Пара поженилась в 1999 году и воспитывает четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер Севен.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

None

Что не так с укрытиями Киева: инспекция журналистов "Наша Справа"

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз