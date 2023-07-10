Дэвид Бекхэм восхитил эксклюзивными кадрами по случаю дня рождения дочери

Футболист Дэвид Бекхэм с дочерью. Фото: instagram.com/davidbeckham/

Дочь звездных супругов Бекхэм, Харпер Севен, сегодня празднует свой 12-й день рождения. По этому случаю Дэвид и Виктория Бекхэм недно поздравили девочку.

Счатсливые родители поделились в Instagram подборкой видео и фото кадров.

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Дэвид и Виктория Бекхэм при каждом случае демонстрируют нежные чувства к своей единственной дочери Харпер. Мама одевает девочку в лучшие модные платья, а папа развлекает забавными шутками.

"С днем рождения, очаровательная леди. Продолжай быть такой же прекрасной внутренне и снаружи. Ты самая лучшая девочка, о которой отец может только мечтать. Папа любит тебя", — подписал эксклюзивные кадры с дочерью футболист Дэвид Бекхэм.

Виктория Бекхэм также присоединилась к поздравлениям.

"С днем рождения, дочка! Поверить не могу, что Харпер Севен сегодня 12! Мы так сильно тебя любим! Ты — наше все", — написала мама Харпер.

Херпер Бекхэм начала праздновать свой день рождения еще на прошлой неделе. Девочка вместе с родителями и братьями посетила модное кафе Prada, где ее ждал торт со свечами и подарки. На праздновании дня рождения сестры не было только брата Бруклина, проживающего в США.

Празднование дня рождения продлило ряд веселых событий в семье Бекхэм. Недавно Виктория и Дэвид отпраздновали 24-летие брака. Пара поженилась в 1999 году и воспитывает четырех детей: сыновей Бруклина, Ромео и Круза, а также дочь Харпер Севен.

Ранее Никола Пельтц вместе с мужем, моделью Бруклином Бекхэмом снялась для Vogue.

Напомним, Виктория Бекхэм вместе с семьей побывала на последнем концерте Элтона Джона в Лондоне. Ее муж не мог сдержаться, чтобы не подпевать легендарному музыканту.