Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Вже не зла свекруха: Вікторія Бекхем позувала з дружиною старшого сина на сімейному святі arrow

Вже не зла свекруха: Вікторія Бекхем позувала з дружиною старшого сина на сімейному святі

10 квітня 2023 12:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Екссолістка гурту Spice Girls, британська модельєрка Вікторія Бекхем. Фото: Teen Vogue
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року, 9 квітня, старший син зіркового подружжя Бекхемів, Бруклін, і донька американського мільярдера Нельсона Пельтца, Нікола, відгуляли розкішне весілля. Попри не найкращі стосунки між зірковою нареченою та її свекрухою, родина зустрілась разом на річницю.

Фотографії з’явились у соціальній мережі Instagram. 

Читайте також:

"Це так надзвичайно бути разом, щоб відсвяткувати вашу першу річницю весілля. Ми любимо вас", — лаконічно підписала фото Вікторія. 

На ньому вона позує в обіймах невістки та в компанії зіркового чоловіка Девіда та сина. Бруклін тримав в руках святковий торт з архівними сімейними фотографіями.

Чимало прихильників Вікторії дорікнули в коментарях, що Нікола обрала не дуже відповідний одяг на річницю. Також вони відмітили, що колишня учасниця гурту Spice Girls зовнішньо майже не змінилась. 

Відзначимо, що за океаном набирає обертів скандал навколо весілля Брукліна та Ніколи. Американський мільярдер Нельсон Пельтц звинуватив організаторів урочистої церемонії в тому, що вони не повернули йому депозит у розмірі 159 тисяч доларів. Батько зіркової нареченої закидає їм некомпетентність, а самі організатори — Ніколу Пельтц у скандальній поведінці.

Також ми розповідали, що Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Новина з відео

19:31 Окупант поділився враженнями від перебування на передовій та про ставлення до мобілізованих, — ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB