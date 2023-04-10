Вже не зла свекруха: Вікторія Бекхем позувала з дружиною старшого сина на сімейному святі

Екссолістка гурту Spice Girls, британська модельєрка Вікторія Бекхем. Фото: Teen Vogue

Минулого року, 9 квітня, старший син зіркового подружжя Бекхемів, Бруклін, і донька американського мільярдера Нельсона Пельтца, Нікола, відгуляли розкішне весілля. Попри не найкращі стосунки між зірковою нареченою та її свекрухою, родина зустрілась разом на річницю.

Фотографії з’явились у соціальній мережі Instagram.

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"Це так надзвичайно бути разом, щоб відсвяткувати вашу першу річницю весілля. Ми любимо вас", — лаконічно підписала фото Вікторія.

На ньому вона позує в обіймах невістки та в компанії зіркового чоловіка Девіда та сина. Бруклін тримав в руках святковий торт з архівними сімейними фотографіями.

Чимало прихильників Вікторії дорікнули в коментарях, що Нікола обрала не дуже відповідний одяг на річницю. Також вони відмітили, що колишня учасниця гурту Spice Girls зовнішньо майже не змінилась.

Відзначимо, що за океаном набирає обертів скандал навколо весілля Брукліна та Ніколи. Американський мільярдер Нельсон Пельтц звинуватив організаторів урочистої церемонії в тому, що вони не повернули йому депозит у розмірі 159 тисяч доларів. Батько зіркової нареченої закидає їм некомпетентність, а самі організатори — Ніколу Пельтц у скандальній поведінці.

Також ми розповідали, що Девід і Вікторія Бекхем зворушливо привітали молодшого сина з 18-річчям.