Девід Ґетта заявив, що майбутнє музики за штучним інтелектом: до чого тут Емінем
Нещодавно, французький діджей Девід Ґетта потішив шанувальників новим треком, в якому лунав голос американського репера Емінема. Як зізнався дворазовий володар "Ґреммі", зміксувати хіт йому допоміг штучний інтелект.
Про це повідомляє видання BBC.
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Девід Ґетта використав два сайти зі штучним інтелектом, щоб створити текст і реп у стилі американської зірки для живого шоу. Втім, діжей заявив, що не буде випускати композицію в комерційних цілях.
Розмовляючи з музичним кореспондентом ВВС Марком Севіджем на церемонії вручення премії Brit Awards, Ґетта сказав:
"Я впевнений, що майбутнє музики — за штучним інтелектом. Звичайно. Безсумнівно. Але як інструмент. Те, що визначає артиста, полягає в тому, що у вас є певний смак, у вас є певний тип емоцій, які ви хочете висловити, і ви збираєтеся використовувати для цього всі сучасні інструменти".
Він порівняв штучний інтелект з інструментами, які призвели до музичних революцій у минулому.
"Напевно, не було б рок-н-ролу, якби не було електрогітари. Я думаю, що штучний інтелект справді може визначити нові музичні стилі. Вважаю, що кожен новий музичний стиль походить від нової технології", — підсумував Ґетта.
Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv— David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023
Нагадаємо, раніше ми писали, що Хорватію "Євробаченні-2023" представить гурт Let 3, який у своїй пісні висміює диктатора путіна.