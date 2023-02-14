Девід Ґетта заявив, що майбутнє музики за штучним інтелектом

Діджей Девід Ґетта розповів про штучний інтелект

Нещодавно, французький діджей Девід Ґетта потішив шанувальників новим треком, в якому лунав голос американського репера Емінема. Як зізнався дворазовий володар "Ґреммі", зміксувати хіт йому допоміг штучний інтелект.

Про це повідомляє видання BBC.

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Девід Ґетта використав два сайти зі штучним інтелектом, щоб створити текст і реп у стилі американської зірки для живого шоу. Втім, діжей заявив, що не буде випускати композицію в комерційних цілях.

Розмовляючи з музичним кореспондентом ВВС Марком Севіджем на церемонії вручення премії Brit Awards, Ґетта сказав:

"Я впевнений, що майбутнє музики — за штучним інтелектом. Звичайно. Безсумнівно. Але як інструмент. Те, що визначає артиста, полягає в тому, що у вас є певний смак, у вас є певний тип емоцій, які ви хочете висловити, і ви збираєтеся використовувати для цього всі сучасні інструменти".

Він порівняв штучний інтелект з інструментами, які призвели до музичних революцій у минулому.

"Напевно, не було б рок-н-ролу, якби не було електрогітари. Я думаю, що штучний інтелект справді може визначити нові музичні стилі. Вважаю, що кожен новий музичний стиль походить від нової технології", — підсумував Ґетта.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 pic.twitter.com/48prbMIBtv — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

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