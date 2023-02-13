Представники від Хорватії на Євробаченні висміяли путіна та винесли ракети на сцену

Пісня про психопата путіна та муляж ракет на сцені: хто представить Хорватію на "Євробаченні-2023"
Все більше країн визначаються зі своїми представниками на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який пройде в травні в англійському Ліверпулі. Чимало артистів у своїх композиціях метафорично принижують диктатора путіна та засуджують війну в Україні.
Серед них і епатажний хорватський гурт Let 3, йдеться на сайті пісенного конкурсу.
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Учасники гурту в одному з інтервʼю зазначили, що їхня пісня Mama ŠČ антивоєнна та присвячена багатьом людям.
"Вона була створена минулого літа, коли я працював над виставою в Спліті. Настав той воєнний момент, що ми повинні зробити військову оперу, і "Mama ŠČ" є однією з пісень з неї", — розповів фронтмен гурту Дамір Mrle Мартинович.
Музиканти зізнались, що хотіли виступати в уніформі, але оскільки це суперечить правилам "Євробачення", вони з'являться в стилізованій формі.
"Мама купила трактор, мама цілувала придурка… цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну", — йдеться у тексті пісні, в якому метафорично описується путін.
Let 3 виступили на місцевому нацвідборі у костюмах, які нагадували офіцерські мундири. Під час перформансу один з учасників виніс на сцену муляжі ракет.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу. Також стало відомо, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.