Представники від Хорватії на Євробаченні висміяли путіна та винесли ракети на сцену

Представники від Хорватії на пісенному конкурсі "Євробачення-2023"

Все більше країн визначаються зі своїми представниками на пісенний конкурс "Євробачення-2023", який пройде в травні в англійському Ліверпулі. Чимало артистів у своїх композиціях метафорично принижують диктатора путіна та засуджують війну в Україні.

Серед них і епатажний хорватський гурт Let 3, йдеться на сайті пісенного конкурсу.

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Учасники гурту в одному з інтервʼю зазначили, що їхня пісня Mama ŠČ антивоєнна та присвячена багатьом людям.

"Вона була створена минулого літа, коли я працював над виставою в Спліті. Настав той воєнний момент, що ми повинні зробити військову оперу, і "Mama ŠČ" є однією з пісень з неї", — розповів фронтмен гурту Дамір Mrle Мартинович.

Музиканти зізнались, що хотіли виступати в уніформі, але оскільки це суперечить правилам "Євробачення", вони з'являться в стилізованій формі.

"Мама купила трактор, мама цілувала придурка… цього маленького психопата, мерзенного маленького психопата, крокодила-психопата, мама, я йду на війну", — йдеться у тексті пісні, в якому метафорично описується путін.

Let 3 виступили на місцевому нацвідборі у костюмах, які нагадували офіцерські мундири. Під час перформансу один з учасників виніс на сцену муляжі ракет.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що "Євробачення-2023" показало лого та слоган конкурсу. Також стало відомо, у якому пів фіналі "Євробачення-2023" буде голосувати Україна.