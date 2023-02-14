Дэвид Гетта заявил, что будущее музыки за искусственным интеллектом

Диджей Дэвид Гетта рассказал об искусственном интеллекте

Недавно французский диджей Дэвид Гетта порадовал поклонников новым треком, в котором звучал голос американского рэпера Эминема. Как признался двукратный обладатель "Грэмми", смиксовать хит ему помог искусственный интеллект.

Об этом сообщает издание BBC.

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Дэвид Гетта использовал два сайта с искусственным интеллектом, чтобы создать текст и рэп в стиле американской звезды для живого шоу. Впрочем, он заявил, что не будет выпускать композицию в коммерческих целях.

Разговаривая с музыкальным корреспондентом BBC Марком Сэвиджем на церемонии вручения премии Brit Awards, Гетта сказал:

"Я уверен, что будущее музыки — за искусственным интеллектом. Конечно. Несомненно. Но как инструмент. То, что определяет артиста, заключается в том, что у вас есть определенный вкус, у вас есть определенный тип эмоций, которые вы хотите выразить, и вы собираетесь использовать для этого все современные инструменты".

Он сравнил искусственный интеллект с инструментами, приведшими к музыкальным революциям в прошлом.

"Наверное, не было бы рок-н-ролла, если бы не было электрогитары. Я думаю, что искусственный интеллект действительно может определить новые музыкальные стили. Считаю, что каждый новый музыкальный стиль происходит от новой технологии", — подытожил Гетта.

Let me introduce you to… Emin-AI-em 👀 — David Guetta (@davidguetta) February 3, 2023

Напомним, ранее мы писали, что Хорватию "Евровидении-2023" представит группа Let 3, которая в своей песне высмеивает диктатора путина.