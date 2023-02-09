Disney зніме нові частини Історії іграшок, Зоотрополісу та Крижаного серця

Компанія Disney анонсувала нові частини популярних мультфільмів

Цього року кіностудії готують прем’єри нових фільмів, серіалів та оголошують про старт роботи над вже популярними проєктами. Так, наприклад, Disney планує повернутися до трьох своїх всесвітньовідомих мультфільмів та потішити шанувальників новими історіями.

Про це повідомляє видання The Hollywood Reporter.

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Мультфільми "Зоотрополіс", "Історія іграшок" та "Крижане серце" матимуть повноцінне продовження у вигляді повнометражних картин для кінотеатрів.

Про це стало відомо після регулярної зустрічі інвесторів компанії Disney, на яку прибув новий генеральний керівник Боб Айгер. Поточний глава проєктів заявив про старт виробництва нових частин найпопулярніших мультфільмів Disney, а також нове повернення "Історії іграшок" від студії Pixar.

У проєктів "Зоотрополіс 2", "Крижане серце 3" та "Історія іграшок 5" зараз не має ані режисера, ані сценариста, ані навіть приблизної дати виходу.

Аналітики подейкують, що поспішні новини кінобоси явно зробили, щоб згладити низку неприємних новин:

скорочення 7000 співробітників — це 3,2% загального штату Disney;

звільнення відбуваються з метою заощадити 5,5 млрд доларів;

Disney+ вперше втратив підписників — 2,4 млн користувачів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про діснеївських принцес, яких змалювали зі знаменитостей. Також ми розповідали, що стрімінгова платформа Netflix закрила популярний мультсеріал для дорослих "Корпорація змов" після першого сезону.