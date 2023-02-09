Цих діснеївських принцес змалювали зі знаменитостей

Підбірка діснеївських принцес, яких змалювали зі знаменитостей
Мультфільми від студії Disney — одні з найулюбленіших вже не в одного покоління. На анімаційних принцес хочуть бути схожими мільйони дівчат. Втім, мало хто з них знає, що мультяшних красунь художники змальовували зі справжніх жінок, яких знають чи не у всьому світі.
Новини.LIVE покаже прототипів діснеївських героїнь у реальному житті.
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Красуня і чудовисько
Героїню Белль мультиплікатори змальовували з титулованої американської акторки Джуді Ґарленд.
Рапунцель
Американська співачка Тейлор Свіфт надихнула кінобосів Disney на візуалізацію героїні казок німецьких письменників Братів Грим.
Аріель
Вигаданий персонаж і героїня 28-го повнометражного мультфільму компанії Волта Діснея "Русалонька", знятого в 1989 році, змальовували з тоді ще починаючої акторки Алісси Мілано. Згодом, вона стала всесвітньовідомою завдяки серіалу "Всі жінки відьми",
Жасмін
Принцеса — одна з головних героїнь діснеївського мультфільму "Аладдін" 1992 року та його продовжень, знятих за мотивами арабських казок. Образ красуні змальовували з оскароносної американської акторки Дженніфер Коннеллі.
Білосніжка
Американська танцівниця та акторка Мардж Чемпіон у 14-річному віці отримала запрошення від кіностудії Walt Disney як модель для танцю головної героїні повнометражного анімаційного фільму "Білосніжка і семеро гномів" (1937). Її рухи були змальовані, щоб надати більшого реалізму образу героїні. Пізніше вона також виступила моделлю для Блакитної Феї в "Піноккіо" (1940), а також різних персонажів в "Фантазії" (1940) та "Дамбо" (1941).
Нагадаємо, раніше ми показували про Топ-10 кіноляпів, які не помітили відомі режисери. Також ми писали, що другий "Аватар" обійшов "Зоряні війни" за зборами та наближається до "Титаніка".