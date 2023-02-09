Disney снимет новые части Истории игрушек, Зверополиса и Холодного сердца

Компания Disney анонсировала новые части популярных мультфильмов

В этом году киностудии готовят премьеры новых фильмов, сериалов и объявляют о старте работы над популярными проектами. Так, например, Disney планирует вернуться к трем своим всемирно известным мультфильмам и порадовать поклонников новыми историями.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Мультфильмы "Зверополис", "История игрушек" и "Холодное сердце" получат полноценное продолжение в виде полнометражных картин для кинотеатров.

Об этом стало известно после регулярной встречи инвесторов Disney, на которую прибыл новый генеральный руководитель Боб Айгер. Текущий глава проектов заявил о старте производства новых частей самых популярных мультфильмов Disney, а также новом возвращении "Истории игрушек" от студии Pixar.

У проектов "Зверополис 2", "Холодное сердце 3" и "История игрушек 5" сейчас нет ни режиссера, ни сценариста, ни даже примерной даты выхода.

Аналитики говорят, что поспешные новости кинобоссы явно сделали, чтобы сгладить ряд неприятных новостей:

сокращение 7000 сотрудников — это 3,2% общего штата Disney;

увольнения происходят с целью сэкономить 5,5 млрд долларов;

Disney+ впервые потерял подписчиков — 2,4 млн пользователей.

Напомним, ранее мы рассказывали о диснеевских принцессах, которых срисовали со знаменитостей. Также мы рассказывали, что стриминговая платформа Netflix закрыла популярный мультсериал для взрослых "Корпорация заговоров" после первого сезона.