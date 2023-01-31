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Дизайнерка Пустовіт випустила капсульну колекцію на підтримку захисниць України

31 січня 2023 13:18
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Лілія Пустовіт презентувала капсульну колекцію на підтримку захисниць України
Спільно з громадською організацією "Жіночий ветеранський рух" дизайнерка представила нову капсульну колекцію
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Більшість українських дизайнерів під час повномасштабної війни презентували нові колекції, частина коштів з продажу яких йде на потреби ЗСУ. Серед них і Лілія Пустовіт. Спільно з громадською організацією "Жіночий ветеранський рух" дизайнерка представила нову капсульну колекцію.

Про це бренд та організація повідомили у своїх соцмережах.

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Деталі 

Ідея співпраці виникла після того, як Лілія Пустовіт подарувала худі на початку березня минулого команді волонтерів руху. Речі стали своєрідною корпоративною формою: великі збори, опрацювання заявок та упакування чотирьох тисяч коробок для допомоги військовим і цивільним, виготовлення "бандерівських смузі" під час оборони Києва — все робилося саме в худі від бренду SUPPORT by POUSTOVIT.

"Дуже важливо, коли жінки підтримують одна одну, і, звичайно, ми не могли залишатися осторонь від такого проєкту, як підтримка військовослужбовиць, та ми дуже хочемо зробити цю підтримку вагомою та помітною", — прокоментувала співпрацю Лілія Пустовіт.

До капсульної колекції увійшли худі та футболка з написом "За майбутнє України, за тих, хто боронить". Такий меседж запропонували захисниці руху, що служать у найзапекліших частинах фронту. За їхніми словами, майбутнє нашої країни – найголовніша мотивація на службі. Червоно-чорний прапор, що зображений на одязі, символізує боротьбу за свободу та пам'ять про загиблих захисниць і захисників України.

Обличчями колекції стали заступниця голови "Жіночого ветеранського руху", парамедикиня-доброволиця Катерина Приймак та полковниця Катерина Корнієнко, яка вже понад 20 років служить у ЗСУ.

30% прибутку від продажу колекції буде перераховано на потреби жінок на фронті.

"Ми вдячні Лілії та бренду SUPPORT by POUSTOVIT за співпрацю, це вкотре підкреслює силу жіночої підтримки. Поки наші ветеранки та новобраниці захищають нас на фронті, у тилу жінки роблять все для комфортної служби, дбають про захисниць завдяки своїм професійним навичкам. У нас потужний тил", — підсумувала Катерина Приймак, заступниця голови "Жіночого ветеранського руху".

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Тіна Кароль у свій день народження випустила патріотичну колекцію одягу з українським брендом ONEBYONE. Також ми розповідали, що співачка Надя Дорофєєва та шоувумен Маша Єфросініна приєднались до кампейну Hugo Boss, в якому беруть участь світові зірки.

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