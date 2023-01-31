Лилия Пустовит представила капсульную коллекцию в поддержку защитниц Украины

Дизайнер Пустовит выпустила капсульную коллекцию в поддержку защитниц Украины
Большинство украинских дизайнеров во время полномасштабной войны представили новые коллекции, часть средств по продаже которых идет на нужды ВСУ. Среди них и Лилия Пустовит. Совместно с общественной организацией "Женское ветеранское движение" дизайнер представила новую капсульную коллекцию.
Об этом бренд и организация сообщили в своих соцсетях.
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Подробности
Идея сотрудничества возникла после того, как Лилия Пустовит подарила худи в начале марта прошлого года команде волонтеров движения. Вещи стали своеобразной корпоративной формой: крупные сборы, проработка заявок и упаковка четырех тысяч коробок для помощи военным и гражданским, изготовление "бандеровских смузи" во время обороны Киева — все делалось именно в худых брендах SUPPORT by POUSTOVIT.
"Очень важно, когда женщины поддерживают друг друга, и, конечно, мы не могли оставаться в стороне от такого проекта, как поддержка военнослужащих, и мы очень хотим сделать эту поддержку весомой и заметной", — прокомментировала сотрудничество Лилия Пустовит.
В капсульную коллекцию вошли худи и футболка с надписью "За будущее Украины, за тех, кто защищает". Такой месседж предложили защитницы движения, служащие в самых ожесточенных частях фронта. По их словам, будущее нашей страны — самая главная мотивация на службе. Красно-черный флаг, изображенный на одежде, символизирует борьбу за свободу и память о погибших защитницах и защитниках Украины.
Лицами коллекции стали заместитель председателя "Женского ветеранского движения", парамедик-доброволец Екатерина Приймак и полковник Екатерина Корниенко, которая уже более 20 лет служит в ВСУ.
30% дохода от продажи коллекции будет перечислено на нужды женщин на фронте.
"Мы благодарны Лилии и бренду SUPPORT by POUSTOVIT за сотрудничество, это еще раз подчеркивает силу женской поддержки. Пока наши ветеранки и новобранцы защищают нас на фронте, в тылу женщины делают все для комфортной службы, заботятся о защитницах благодаря своим профессиональным навыкам. У нас мощный тыл" , — подытожила Екатерина Приймак, заместитель председателя "Женского ветеранского движения".
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