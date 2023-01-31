Лилия Пустовит представила капсульную коллекцию в поддержку защитниц Украины

Совместно с общественной организацией "Женское ветеранское движение" дизайнер представила новую капсульную коллекцию

Большинство украинских дизайнеров во время полномасштабной войны представили новые коллекции, часть средств по продаже которых идет на нужды ВСУ. Среди них и Лилия Пустовит. Совместно с общественной организацией "Женское ветеранское движение" дизайнер представила новую капсульную коллекцию.

Об этом бренд и организация сообщили в своих соцсетях.

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Идея сотрудничества возникла после того, как Лилия Пустовит подарила худи в начале марта прошлого года команде волонтеров движения. Вещи стали своеобразной корпоративной формой: крупные сборы, проработка заявок и упаковка четырех тысяч коробок для помощи военным и гражданским, изготовление "бандеровских смузи" во время обороны Киева — все делалось именно в худых брендах SUPPORT by POUSTOVIT.

"Очень важно, когда женщины поддерживают друг друга, и, конечно, мы не могли оставаться в стороне от такого проекта, как поддержка военнослужащих, и мы очень хотим сделать эту поддержку весомой и заметной", — прокомментировала сотрудничество Лилия Пустовит.

В капсульную коллекцию вошли худи и футболка с надписью "За будущее Украины, за тех, кто защищает". Такой месседж предложили защитницы движения, служащие в самых ожесточенных частях фронта. По их словам, будущее нашей страны — самая главная мотивация на службе. Красно-черный флаг, изображенный на одежде, символизирует борьбу за свободу и память о погибших защитницах и защитниках Украины.

Лицами коллекции стали заместитель председателя "Женского ветеранского движения", парамедик-доброволец Екатерина Приймак и полковник Екатерина Корниенко, которая уже более 20 лет служит в ВСУ.

30% дохода от продажи коллекции будет перечислено на нужды женщин на фронте.

"Мы благодарны Лилии и бренду SUPPORT by POUSTOVIT за сотрудничество, это еще раз подчеркивает силу женской поддержки. Пока наши ветеранки и новобранцы защищают нас на фронте, в тылу женщины делают все для комфортной службы, заботятся о защитницах благодаря своим профессиональным навыкам. У нас мощный тыл" , — подытожила Екатерина Приймак, заместитель председателя "Женского ветеранского движения".

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