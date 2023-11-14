Дмитро Ступка показав себе щасливим разом з коханою і виправдався за втечу

Актор Дмитро Ступка. Фото: instagram.com/stupka777

Дмитро Ступка, який вже кілька років живе у США, зізнався у коханні своїй дівчині і спробував пояснити, які мотиви спонукають його залишатися за кордоном.

Відповідні сторіс зявилися у нього в Instagram.

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Спробував пояснити

Онук Богдана Ступки, син Остапа Ступки, актор Дмитро ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну знаходився в США з дружиною, блогеркою Поліною Логунової і донькою Богданою.

За останні два роки Дмитро встиг розлучитися, а влітку він представив свою нову дівчину — співачку Юлію Барабанову.

Сьогодні він опублікував селфі з коханою в Instagram і зізнався їй у коханні.

Скриншот зі сторіс instagram.com/stupka777

Також Дмитро, якого часто звинувачують у демонстрації безтурботного життя в США, коли триває війна, зробив репост допису, яким, вочевидь, спробував пояснити мотиви свого проживання за кордоном.

У дописі показано повідомлення члена збірної зі спортивної риболовлі, який втік, коли перебував у Європі під час змагань. У повідомленні він написав, що хоче будувати безпечне життя за кордоном разом зі своєю родиною, а у його рідному Харкові на спортсмена вже чекало дві повістки.

Скриншот зі сторіс instagram.com/stupka777

Дмитро, вочевидь, добре розуміє чоловіка, адже у США може проживати безпечне життя і бачитися з донькою, яка також залишилася там жити з мамою.

Нагадаємо, Дмитра Ступку засудили за життя у США.

Також ми писали, що член збірної України втік від мобілізації після провального ЧС в Італії.