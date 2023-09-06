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"Україна за тобою не сумує": Дмитра Ступку засудили за життя у США

6 вересня 2023 14:35
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Дмитро Ступка похизувався своїм відпочинком у США – реакція українців
Актор Дмитро Ступка під час інтерв'ю у програмі "Українські сенсації". Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий український актор театра і кіно, онук Богдана Ступки Дмитро Ступка відзначив свій день народження. Чоловік, який зараз перебуває у США під час повномасштабної війни в Україні, показав, як він відзначає своє свято у закладі.

Відповідне фото Дмитро Ступка показав на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація актора

Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки показав, як він святкував свій день народження. Дмитро поділився знімком, де можна помітити, як він сидить за столом у якомусь закладі біля великої кількості їжі та алкогольного напою у бокалі.

Публікація Дмитра Ступки
Публікація українського актора Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

При цьому святкує український актор свій день народження у США, де він вже давно перебуває. Він зазначив, що зараз проживає своє щасливе життя, адже він має кохану людину. Також Дмитро зізнається, що хоче, аби в Україні якнайшвидше закінчилася війна.

"Увійшов до нового етапу життя… Привіт, 37. Одне можу сказати: я щасливий, Коханий і кохаю! А мрія одна: щоб якнайшвидше закінчилась війна! Сумую за вами, мої", — підписав свою фотографію відомий український актор Дмитро Ступка.

Реакція мережі

Користувачі мережі не стали мовчати та почали коментувати нову публікацію українського актора. Люди привітали його з днем народження та написали багато гарних слів на його адресу. Серед коментарів можна також побачити й негативний.

  • Сонечко, я тебе вітаю із днем народження. Хай твій шлях буде щасливим завжди. Хай щастить на кожному кроці. Хай донька буде поряд та буде втіхою тобі завжди
  • Оце так?! Коли встигаєш?! З Днем Народження, любчику! Будь щасливий, ну ти знаєш. Обіймаю тебе!
  • Вітаю, п*дло. Україна за тобою точно не сумує. Не повертайся. А те, що ти коханий, то не надовго. Падлюк ніхто не любить, навіть за гроші
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки
Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

Перебування у США

Відомо, що зараз Дмитро Ступка живе у США та з початку повномасштабної війни він жодного разу не прилетів до України. Через це користувачі соціальної мережі Instagram дуже часто критикують та хейтять его.

Нещодавно український актор потрапив у гучний скандал через своє відео, яке він розмістив у соціальній мережі. На відео було святкування дня народження його доньки, а на фоні грала російська пісня. Через це люди одразу ж почали обурюватися.

Однак зараз ця публікація недоступна. Ймовірно, Дмитро Ступка просто її видалив після критики людей.

Видалена публікація Дмитра Ступки
Видалена публікація Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, яким був легендарний актор та Герой України Богдан Ступка. 

Раніше ми розповідали про те, що відомий актор Остап Ступка зізнався, як йому вдалося врятувати свій шлюб. 

Також ми повідомляли про те, що український актор Остап Ступка дав перше інтерв’ю після ДТП за своєї участі.

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