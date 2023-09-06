Дмитро Ступка похизувався своїм відпочинком у США – реакція українців

Актор Дмитро Ступка під час інтерв'ю у програмі "Українські сенсації". Фото: скриншот з YouTube

Відомий український актор театра і кіно, онук Богдана Ступки Дмитро Ступка відзначив свій день народження. Чоловік, який зараз перебуває у США під час повномасштабної війни в Україні, показав, як він відзначає своє свято у закладі.

Відповідне фото Дмитро Ступка показав на своїй сторінці в Instagram.

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Публікація актора

Син Остапа Ступки та онук Богдана Ступки показав, як він святкував свій день народження. Дмитро поділився знімком, де можна помітити, як він сидить за столом у якомусь закладі біля великої кількості їжі та алкогольного напою у бокалі.

Публікація українського актора Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

При цьому святкує український актор свій день народження у США, де він вже давно перебуває. Він зазначив, що зараз проживає своє щасливе життя, адже він має кохану людину. Також Дмитро зізнається, що хоче, аби в Україні якнайшвидше закінчилася війна.

"Увійшов до нового етапу життя… Привіт, 37. Одне можу сказати: я щасливий, Коханий і кохаю! А мрія одна: щоб якнайшвидше закінчилась війна! Сумую за вами, мої", — підписав свою фотографію відомий український актор Дмитро Ступка.

Реакція мережі

Користувачі мережі не стали мовчати та почали коментувати нову публікацію українського актора. Люди привітали його з днем народження та написали багато гарних слів на його адресу. Серед коментарів можна також побачити й негативний.

Сонечко, я тебе вітаю із днем народження. Хай твій шлях буде щасливим завжди. Хай щастить на кожному кроці. Хай донька буде поряд та буде втіхою тобі завжди

Оце так?! Коли встигаєш?! З Днем Народження, любчику! Будь щасливий, ну ти знаєш. Обіймаю тебе!

Вітаю, п*дло. Україна за тобою точно не сумує. Не повертайся. А те, що ти коханий, то не надовго. Падлюк ніхто не любить, навіть за гроші

Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

Коментарі зі сторінки Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

Перебування у США

Відомо, що зараз Дмитро Ступка живе у США та з початку повномасштабної війни він жодного разу не прилетів до України. Через це користувачі соціальної мережі Instagram дуже часто критикують та хейтять его.

Нещодавно український актор потрапив у гучний скандал через своє відео, яке він розмістив у соціальній мережі. На відео було святкування дня народження його доньки, а на фоні грала російська пісня. Через це люди одразу ж почали обурюватися.

Однак зараз ця публікація недоступна. Ймовірно, Дмитро Ступка просто її видалив після критики людей.

Видалена публікація Дмитра Ступки. Фото: скриншот з Instagram

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