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Дмитрий Ступка показал себя счастливым вместе с любимой и оправдался за бегство

14 ноября 2023 17:33
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
Дмитрий Ступка показал себя счастливым вместе с любимой и оправдался за бегство
Актер Дмитрий Ступка. Фото: instagram.com/stupka777
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Дмитрий Ступка, который уже несколько лет живет в США, признался в любви своей девушке и попытался объяснить, какие мотивы побуждают его оставаться за границей.

Соответствующие сторис появились у него в Instagram.

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Попытался объяснить

Внук Богдана Ступки, сын Остапа Ступки, актер Дмитрий еще до полномасштабного вторжения России в Украину находился в США с женой, блогером Полиной Логуновой и дочерью Богданой.

 

За последние два года Дмитрий успел развестись, а летом он представил свою новую девушку — певицу Юлию Барабанову.

Сегодня он опубликовал селфи с любимой в Instagram и признался ей в любви.

 

Скриншот со страниц instagram.com/stupka777

Также Дмитрий, которого часто обвиняют в демонстрации беззаботной жизни в США, когда идет война, сделал репост публикации, которой, очевидно, попытался объяснить мотивы своего проживания за границей.

В публикации показано сообщение члена сборной по спортивной рыбалке, сбежавшего, когда находился в Европе во время соревнований. В сообщении он написал, что хочет строить безопасную жизнь за границей вместе со своей семьей, а в его родном Харькове спортсмена уже ждало две повестки.

 

Скриншот со страниц instagram.com/stupka777

Дмитрий, очевидно, хорошо понимает мужчину, ведь в США может проживать безопасную жизнь и видеться с дочерью, которая тоже осталась там жить с мамой.

Напомним, Дмитрия Ступку осуждают за жизнь в США.

Также мы писали, что член сборной Украины скрылся от мобилизации после провального ЧМ в Италии.

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