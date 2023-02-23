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До України приїхав фронтмен гурту Massive Attack, якого у соцмережах вважають за Бенксі

23 лютого 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
До України приїхав фронтмен гурту Massive Attack, якого вважають за Бенксі
Фронтмен британського гурту Massive Attack Роберт Дель Ная
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

З нагоди роковин початку повномасштабної війни у столиці України заплановані низка заходів. Вочевидь, в одному з них братиме участь фронтмен британського гурту Massive Attack Роберт Дель Ная.

У своїх соцмережах він публікує фото з України. 

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Деталі 

Перший знімок музикант виклав з проміжної прикордонної залізничної станції "Мостицька 2" у Львівській області. 

Друге чорно-біле фото 58-річний артист виклав вже з Києва. На ньому Роберт Дель Ная показав фасад столичного залізничного вокзалу. 

Існує теорія, що Роберт Дель Ная, який також є художником, та виступає під псевдонімом 3D, є тим самим Бенксі. Вони обидва з Бристоля.

Музиканта почали підозрювати після того, як в ефірі однієї радіостанції діджей Goldie обмовився і назвав Роберта Бенксі. Роберт Дель Ная це заперечує, але участь в одній графіті-команді в минулому та поява робіт Бенксі у місцях виступу Massive Attack й досі дають підстави користувачам соцмереж стверджувати зворотне. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Бенксі до Дня святого Валентина створив графіті, присвячене проблемі домашнього насильства. Також ми писали, що правоохоронці повідомили про підозру жителю Києва щодо крадіжки графіті Бенксі. Слідчі заявляють, що чоловік вирішив демонтувати зі стіни зруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі" з метою продажу.

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