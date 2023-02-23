В Украину приехал фронтмен группы Massive Attack, которого считают за Бенкси

Фронтмен британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная

По случаю годовщины начала полномасштабной войны в столице Украины запланирован ряд мероприятий. Очевидно, в одном из них примет участие фронтмен британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

В своих соцсетях он публикует фото из Украины.

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Первый снимок музыкант выложил с промежуточной пограничной железнодорожной станции "Мостицкая 2" во Львовской области.

Второе черно-белое фото 58-летний артист опубликовал из Киева. На нем Роберт Дель Найя показал фасад столичного железнодорожного вокзала.

Существует теория, что Роберт Дель Ная, который также является художником и выступает под псевдонимом 3D, является Бенкси. Они оба из Бристоля.

Музыканта начали подозревать после того, как в эфире одной радиостанции диджей Goldie оговорился и назвал Роберта Бенкси. Роберт Дель Ная это отрицает, но участие в одной граффити-команде в прошлом и появление работ Бенкси в местах выступления Massive Attack до сих пор дают основания пользователям соцсетей утверждать обратное.

Напомним, ранее мы писали, что Бенкси ко Дню святого Валентина создал граффити, посвященное проблеме домашнего насилия. Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по поводу кражи граффити Бенкси. Следователи заявляют, что мужчина решил демонтировать со стены разрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" с целью продажи.