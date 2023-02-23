Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Шоу-бизнес arrow В Украину приехал фронтмен группы Massive Attack, которого в соцсетях считают за Бенкси arrow

В Украину приехал фронтмен группы Massive Attack, которого в соцсетях считают за Бенкси

23 февраля 2023 17:49
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В Украину приехал фронтмен группы Massive Attack, которого считают за Бенкси
Фронтмен британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

По случаю годовщины начала полномасштабной войны в столице Украины запланирован ряд мероприятий. Очевидно, в одном из них примет участие фронтмен британской группы Massive Attack Роберт Дель Ная.

В своих соцсетях он публикует фото из Украины.

Читайте также:

Подробности

Первый снимок музыкант выложил с промежуточной пограничной железнодорожной станции "Мостицкая 2" во Львовской области.

Второе черно-белое фото 58-летний артист опубликовал из Киева. На нем Роберт Дель Найя показал фасад столичного железнодорожного вокзала.

Существует теория, что Роберт Дель Ная, который также является художником и выступает под псевдонимом 3D, является Бенкси. Они оба из Бристоля.

Музыканта начали подозревать после того, как в эфире одной радиостанции диджей Goldie оговорился и назвал Роберта Бенкси. Роберт Дель Ная это отрицает, но участие в одной граффити-команде в прошлом и появление работ Бенкси в местах выступления Massive Attack до сих пор дают основания пользователям соцсетей утверждать обратное.

Напомним, ранее мы писали, что Бенкси ко Дню святого Валентина создал граффити, посвященное проблеме домашнего насилия. Также мы писали, что правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева по поводу кражи граффити Бенкси. Следователи заявляют, что мужчина решил демонтировать со стены разрушенного оккупантами дома в Гостомеле граффити "Женщина в противогазе" с целью продажи.

Banner

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Оновлено

14:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

18:15 Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

18:06 Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым, — Гуменюк

18:00 Сильный зимний шторм в США: закрытые автомагистрали, отключение электроэнергии и другие последствия

Рік великої війни

18:00 Харьков возрождается, несмотря на постоянные обстрелы. Что в городе отстроили за год войны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:50 Минздрав Украины анонсировал рост заболеваемости COVID-19

17:50 "Кракен" в Одесской области: как уберечься от нового штамма коронавируса

17:47 Украинцев призывают не снимать передвижение техники ВСУ

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

17:38 Австралия пообещала Украине беспилотники и вводит новые санкции против рф

Новина з відео

18:08 На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

Новина з відео

16:41 23 недели ожидания: Максим Чмерковский станцевал зажигательную румбу с беременной женой

Новина з відео

16:40 Зеленский встретился с премьер-министром Испании: детали

Новина з відео

16:11 Мавка пылает яростью: создатели украинского мультфильма выпустили эмоциональное видео к годовщине войны

Новина з відео

16:10 К годовщине войны: в Лондоне появился огромный украинский флаг перед российским посольством

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

14:51 Китай может поддержать россию, но он не союзник кремля, — Ауслендер

Новина з відео

13:54 Звезда студии "Квартал 95" высмеял пенсионеров из "отрядов путина", которые возмущены Байденом

Новина з відео

13:20 Кому война, а кому салюты: в Одессе разыскивают правонарушителя

Новина з відео

10:47 Бывшая подопечная Могилевской сбежала в россию и начала сотрудничество с путинистом Бардашем

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Рік великої війни

17:45 Год войны: взгляд из Израиля

Рік великої війни

17:20 "Родились в войну, и дожили до еще одной": супруги Батовские из Очакова, которые в один миг стали переселенцами

Рік великої війни

08:00 И смех и грех: мемы, поддерживавшие боевой дух украинцев в войну

Рік великої війни

07:15 Жилье каких украинских знаменитостей уничтожила российская армия

Эксклюзив

19:50 "Кремль поставит крест на Приднестровье", — политолог Владимир Воля о возможном признании россией независимости ПМР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Рік великої війни

19:45 Как война ударила по благосостоянию украинцев

Эксклюзив

15:17 Впервые с весны в Мариуполе прозвучали мощные взрывы, ставшие шоком для оккупантов: подробности

Рік великої війни

08:55 Мировые знаменитости, которые приехали в Украину во время полномасштабной войны

Эксклюзив

08:00 Усыновление в войну: как звездная семья Мирошниченко борется с бюрократией ради ребенка

Рік великої війни

08:00 Политическая битва: как Украина "завоевала" Запад. Политолог Фесенко подвел итоги

Актуальное по теме

None 23 Февраль 17:45

Коммуналка во время войны: кому и за какую услугу разрешили не платить

None 23 Февраль 18:08

На Аллее смелости в Киеве открыли табличку в честь премьер-министра Испании

None 23 Февраль 17:54

Направление Мариуполя уже не является для нас абсолютно недостижимым, — Гуменюк

None 23 Февраль 17:58

Сильный зимний шторм в США: закрытые автомагистрали, отключение электроэнергии и другие последствия

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB