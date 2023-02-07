Зірка серіалу Гра престолів Джек Глісон їде в Україну — він зіграв Джоффрі Баратеона

Джек Глісон став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона

За майже рік повномасштабної війни чимало світових знаменитостей особисто приїздили в Україну, аби допомогти нам у війні з окупантами. Ще більше зірок підтримували та продовжують робити це віддалено. Стало відомо, що до України їде один з провідних акторів серіалу "Гра престолів".

Про це, зокрема, у своєму Facebook повідомила театральна режисерка Катерина Чепура.

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Вже 16 лютого до України приїде ірландський актор Джек Глісон, який став всесвітньовідомим після ролі короля Джоффрі Баратеона в мегауспішному серіалі "Гра престолів" від HBO.

Джек пробуде в Україні лише 3-4 дні. За цей час він проведе кілька майстер-класів і воркшопів з майстерності актора, зустрінеться з українськими військовослужбовцями, візьме участь в благодійних зборах коштів та аукціонах в підтримку ЗСУ, а також відвідає столичні театри.

До України 30-річний Джек дістанеться пікапом, який вони з друзями переганяють для ЗСУ.

16 лютого о 12.00 в Театрі юного глядача (Київ) відбудеться відкритий захід. Джек в неформальній обстановці поспілкується з українськими акторами, а також вийде на короткий брифінг для представників ЗМІ. Цього ж дня в театрі Джек стане головним гостем 17-го кіноінтенсиву з провідними українськими акторами за участі Act lots.

Нагадаємо, раніше ми писали, що зірки "Ігри престолів" Кіт Герінґтон та Роуз Леслі чекають на другу дитину. Водночас Емілія Кларк пояснила, чому не хоче дивитися приквел "Гри престолів" під назвою "Дім дракона".