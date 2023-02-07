Звезда сериала Игра престолов Джек Глисон едет в Украину — он сыграл Джоффри Баратеона

Джек Глисон стал всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона

За почти год полномасштабной войны многие мировые знаменитости лично приезжали в Украину, чтобы помочь нам в войне с оккупантами. Еще больше звезд поддерживали и продолжают делать это на удалено. Стало известно, что в Украину едет один из ведущих актеров сериала "Игра престолов".

Об этом, в частности, в Facebook сообщила театральный режиссер Екатерина Чепура.

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Уже 16 февраля в Украину приедет ирландский актер Джек Глисон, ставший всемирно известным после роли короля Джоффри Баратеона в мегауспешном сериале "Игра престолов" от HBO.

Джек пробудет в Украине всего 3-4 дня. За это время он проведет несколько мастер-классов и воркшопов по мастерству актера, встретится с украинскими военнослужащими, примет участие в благотворительном сборе средств и аукционах в поддержку ВСУ, а также посетит столичные театры.

В Украину 30-летний Джек достанется пикапом, который они с друзьями перегоняют для ВСУ.

16 февраля в 12.00 в Театре юного зрителя (Киев) состоится открытое мероприятие. Джек в неформальной обстановке пообщается с украинскими актерами и выйдет на короткий брифинг для представителей СМИ. В этот же день в театре Джек станет главным гостем 17 киноинтенсива с ведущими украинскими актерами при участии Act lots.

Напомним, ранее мы писали, что звезды "Игры престолов" Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка. В то же время Эмилия Кларк объяснила, почему не хочет смотреть приквел "Игры престолов" под названием "Дом дракона".