Докфільм Дмитра Комарова про війну в Україні має рекордні показники в YouTube

Кадр з документального фільму "Рік"

На роковини повномасштабної війни на телебаченні вийшли чимало спеціальних проєктів, фільмів та сюжетів про вторгнення окупантів та єдність, сміливість українського народу. Справжнім хітом став авторський документальний фільм "Рік" телеведучого, блогера Дмитра Комарова.

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Деталі

З перших днів повномасштабного російського вторгнення Дмитро Комаров перебував в найгарячіших точках, щоб показати глядачам війну та деокуповані території зовсім з іншого ракурсу.

Телеведучий був першим журналістом, який на власні очі побачив та зафільмував жахіття щойно звільнених Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Він бачив перші емоції людей одразу після деокупації Київщини, Харківщини, Херсонщини.

Також глядачі побачили чимало ексклюзиву від Президента Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головнокомандуючих, які ухвалюють ключові рішення.

Фільм вийшов у двох частинах на YouTube каналі "Світ навиворіт". З п’ятниці, 24 лютого, вони очолюють український сегмент відеоресурсу. Третю сходинку займає також фільм "Рік", який повністю було опубліковано на YouTube каналі ТСН. Такому не вдавалось жодному документальному проєкту.

Сумарно, лише за кілька днів докфільм Комарова тільки на YouTube набрав шість мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дмитро Комаров показав російську ракету в харківському житловому будинку.