Дмитро Комаров побував на кордоні України з рф

Телеведучий та блогер Дмитро Комаров

З нагоди роковин повномасштабної війни телеведучий та блогер Дмитро Комаров з командою підготував спеціальний документальний проєкт. В одному з епізодів якого він відвідав українсько-російський кордон.

Відповідне відео Комаров опублікував у своєму Instagram.

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Український прикордонник показав телеведучому лінію кордону і попросив за неї не заходити. За словами захисника нашої країни з території країни-терориста щоденно ведеться відеозйомка, а кордон контролюють озброєні снайпери.

Повна версія цього епізоду вийде 24 лютого, о 20:15 на каналі "1+1 Україна". Проєкт Дмитра Комарова отримав назву "Рік". Шоумен анонсував участь у документалці перших осіб України.

"Ви побачите людей, руками і думками яких твориться наша перемога. Ви побачите Президента Володимира Зеленського, Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та головнокомандуючих, які приймали ключові рішення. Навіть під час моментів, коли вони приймали ці рішення, під час оперативної роботи. Є історичні унікальні кадри, адже мені пощастило як журналісту отримати доступи і дозволи. Я дуже раджу це побачити", — підсумував Комаров.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гітарист гурту ABBA Б'єрн Ульвеус підтримав українців біля будівлі парламенту Швеції.