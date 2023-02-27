Докфильм Дмитрия Комарова о войне в Украине имеет рекордные показатели в YouTube

Кадр из документального фильма "Год"

На годовщину полномасштабной войны на телевидении вышли немало специальных проектов, фильмов и сюжетов о вторжении окупантов и единстве, смелости украинского народа. Настоящим хитом стал авторский документальный фильм "Год" телеведущего, блогера Дмитрия Комарова.

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С первых дней полномасштабного российского вторжения Дмитрий Комаров находился в самых горячих точках, чтобы показать зрителям войну и территории с совершенно другого ракурса.

Телеведущий был первым журналистом, который своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля. Он видел первые эмоции людей сразу же после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины.

Также зрители увидели немало эксклюзива от Президента Владимира Зеленского, Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и главнокомандующих, принимающих ключевые решения.

Фильм вышел в двух частях на YouTube канале "Світ навиворіт". С пятницы, 24 февраля, они возглавляют украинский сегмент видеоресурса. Третье место занимает также фильм "Год", который полностью был опубликован на YouTube канале ТСН. Такому не удавалось ни одному документальному проекту.

Суммарно, всего за несколько дней докфильм Комарова только на YouTube набрал шесть миллионов просмотров.

Напомним, ранее мы писали, что Дмитрий Комаров показал российскую ракету в харьковском жилом доме.