Донька Дмитра Ступки знімається в проєкті від Netflix — деталі

Актор Дмитро Ступка і його донька Богдана. Фото: instagram.com/stupka777/

Донька відомого українського актора Дмитра Ступки розпочала акторську кар'єру. 7-річна дівчинка Богдана знімається в США.

Про це розповіла її мама Поліна Логунова.

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Маленька Богдана отримала роль у новому проєкті від Netflix. Батьки дуже нею пишаються.

"Скільки було вкладено, скільки вкладається, скільки попереду! Коли мені говорили: "Це дурниці", "це нереально", "не витрачай на це час" — я скоротила всі витрати, прийоми своєї їжі, купівлю собі чогось, щоб настав цей день! Богдана знімається для Netflix", — написала мама дівчинки Поліна Логунова.

Богдана Ступка з мамою. Фото: instagram.com/polinalogunova

Дмитро Ступка був одружений з Поліною Логуновою протягом 6 років. Вони розлучились після переїзду в США. Однак, залишаються в дружніх стосунках заради спільної дитини.

Нагадаємо, актор Дмитро Ступка зізнався, що особисто знав скандального фотографа-гвалтівника. Також артист розповів, чи повернеться в Україну.