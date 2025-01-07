Дмитро Ступка назвав причину, чому залишається в США

Український актор Дмитро Ступка. Фото: instagram/ukrainians_in_the_usa

Український актор Дмитро Ступка розповів, чому обрав США для життя. Він поділився, наскільки нелегко йому так живеться.

Артист дав короткі відповіді на бліц в Instagram.

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Відомий український артист Дмитро Ступка розповів, як він живе у США. На запитання, чи переїзд до США вплинув на його життя, коротко відповів: "Кардинально вплинув... Моє життя ніколи тепер не буде як колись..."

Також артист зізнався, що обрав штати для життя, тому що в нього там живе донька і він жити без неї не може. Прагне бачити, як вона росте та проводити з нею час.

Дмитро Ступка з донькою. Фото: instagram.com/stupka777/

Звичайний день актора тепер має такий розклад: "Тут немає звичайних днів... Ти постійно бігаєш за грошима так, як тут дуже великі витрати, щоб жити в США треба дуже багато працювати".

Дмитро Ступка з донькою Богданою. Фото: instagram.com/stupka777/

Нагадаємо, у мережі накинулись на Дмитра Ступку через його еміграцію. Також ми розповідали, як актор Остап Ступка врятував свій шлюб після важкого інциденту.