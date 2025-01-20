Дочь Дмитрия Ступки снимается в проекте от Netflix - детали

Актер Дмитрий Ступка и его дочь Богдана. Фото: instagram.com/stupka777/

Дочь известного украинского актера Дмитрия Ступки начала актерскую карьеру. 7-летняя девочка Богдана снимается в США.

Об этом рассказала ее мама Полина Логунова.

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Маленькая Богдана получила роль в новом проекте от Netflix. Родители очень ею гордятся.

"Сколько было вложено, сколько вкладывается, сколько впереди! Когда мне говорили: "Это ерунда", "это нереально", "не трать на это время", — я сократила все расходы, приемы своей еды, покупку себе чего-то, чтобы наступил этот день! Богдана снимается для Netflix", — написала мама девочки Полина Логунова.

Богдана Ступка с мамой. Фото: instagram.com/polinalogunova

Дмитрий Ступка был женат на Полине Логуновой на протяжении 6 лет. Они развелись после переезда в США. Однако, остаются в дружеских отношениях ради общего ребенка.

Напомним, актер Дмитрий Ступка признался, что лично знал скандального фотографа-насильника. Также артист рассказал, вернется ли он в Украину.