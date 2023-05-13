Донька Джонні Деппа закрутила роман з реперкою

Модель Лілі-Роуз Депп. Фото instagram.com/lilyrose_depp

Донька Джонні Деппа та Ванесси Параді, Лілі-Роуз Депп, підтвердила свої стосунки з реперкою 070 Shake. На фото, яке з'явилось в Instagram Story моделі, вона пристрасно цілує кохану.

Про це пише Daily Mail.

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Донька Джонні Депа з коханою

Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Фото, на якому демонструє свої теплі почуття до подруги, акторка та модель підписала:

"4 місяці з моєю коханою".

Справжнє ім’я реперки 070 Shake – Даніель Бальбуена. Пара вперше була помічена під час Тижня моди у Парижі.

Раніше в інтерв'ю Дрю Беррімор Лілі-Роуз Депп зізнавалася, що завжди цінувала приватність та особистий простір. Вона зазначила, що все життя відчувала тягар слави.

"Чим старшою я стаю, тим дивніше поводжусь", — розповіла дівчина.

Нагадаємо, актор Джонні Депп продовжить бути обличчям реклами парфумів Dior Sauvage. Зірка підписав рекламний контракт з брендом на три роки. Ціна питання — 20 мільйонів доларів.

Раніше стало відомо, що після гучного розлучення з Джонні Деппом американська акторка Ембер Герд переїхала з донькою з США до Іспанії.