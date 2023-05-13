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Дочь Джонни Деппа перестала скрывать роман с репершей

13 мая 2023 19:35
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дочь Джонни Деппа закрутила роман с реперкой
Модель Лили-Роуз Депп. Фото
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, подтвердила свои отношения с репершей 070 Shake. На фото, появившемся в Instagram Story модели, она страстно целует любимую.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дочь Джонни Деппа с возлюбленной
Дочь Джонни Деппа с возлюбленной
Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Фото, на котором демонстрирует свои теплые чувства к подруге, актриса и модель подписали:

"4 месяца с моей любимой".

Настоящее имя реперши 070 Shake – Даниэль Бальбуэна. Пара впервые была замечена во время Недели моды в Париже.

Ранее в интервью Дрю Бэрримор Лили-Роуз Депп признавалась, что всегда ценила конфиденциальность и личное пространство. Она отметила, что всю жизнь испытывала бремя славы.

"Чем старше я становлюсь, тем более странно веду себя", — рассказала девушка.

Напомним, актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы туалетной воды Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после громкого развода с Джонни Деппом американская актриса Эмбер Герд переехала с дочерью из США в Испанию.

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