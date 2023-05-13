Дочь Джонни Деппа закрутила роман с реперкой

Дочь Джонни Деппа перестала скрывать роман с репершей
Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, подтвердила свои отношения с репершей 070 Shake. На фото, появившемся в Instagram Story модели, она страстно целует любимую.
Об этом пишет Daily Mail.
Больше никакой приватности
Фото, на котором демонстрирует свои теплые чувства к подруге, актриса и модель подписали:
"4 месяца с моей любимой".
Настоящее имя реперши 070 Shake – Даниэль Бальбуэна. Пара впервые была замечена во время Недели моды в Париже.
Ранее в интервью Дрю Бэрримор Лили-Роуз Депп признавалась, что всегда ценила конфиденциальность и личное пространство. Она отметила, что всю жизнь испытывала бремя славы.
"Чем старше я становлюсь, тем более странно веду себя", — рассказала девушка.
Напомним, актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы туалетной воды Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.
Ранее стало известно, что после громкого развода с Джонни Деппом американская актриса Эмбер Герд переехала с дочерью из США в Испанию.