Дочь Джонни Деппа закрутила роман с реперкой

Модель Лили-Роуз Депп. Фото

Дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, Лили-Роуз Депп, подтвердила свои отношения с репершей 070 Shake. На фото, появившемся в Instagram Story модели, она страстно целует любимую.

Об этом пишет Daily Mail.

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Дочь Джонни Деппа с возлюбленной

Фото: instagram.com/lilyrose_depp

Фото, на котором демонстрирует свои теплые чувства к подруге, актриса и модель подписали:

"4 месяца с моей любимой".

Настоящее имя реперши 070 Shake – Даниэль Бальбуэна. Пара впервые была замечена во время Недели моды в Париже.

Ранее в интервью Дрю Бэрримор Лили-Роуз Депп признавалась, что всегда ценила конфиденциальность и личное пространство. Она отметила, что всю жизнь испытывала бремя славы.

"Чем старше я становлюсь, тем более странно веду себя", — рассказала девушка.

Напомним, актер Джонни Депп продолжит быть лицом рекламы туалетной воды Dior Sauvage. Звезда подписал рекламный контракт с брендом на три года. Цена вопроса – 20 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что после громкого развода с Джонни Деппом американская актриса Эмбер Герд переехала с дочерью из США в Испанию.