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Від Барбі до кажанів: дивна колекція Джонні Деппа просто "виносить мозок"

9 травня 2023 13:07
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Що любить колекціонувати Джонні Депп – дуже дивні речі
Голлівудський актор Джонні Депп під час інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Відомий американський актор, сценарист, продюсер та голлівудська зірка Джонні Депп здивував публіку своїм незвичайним хоббі. Річ у тому, що популярний актор Голлівуду дуже любить збирати дивні речі та є великим шанувальником різних колекцій.

Про це повідомляє портал "First Curiosity"

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Багато відомих зірок мають улюблені хоббі, якими вони займаються за межами кіно, телебачення або сцени. Однією з таких зірок є відомий американський актор Голлівуду Джонні Депп. Але річ у тому, що хоббі в нього є досить незвичайним.

Справа в тому, що американська зірка дуже любить збирати колекції різних дивних речей. Спочатку Джонні Депп збирав ляльок Барбі, яких він почав колекціонувати після народження своєї доньки Лілі–Роуз. Свого часу актор постійно влаштовував для своєї дитини різні вистави та шоу за участю ляльок.

Коллекция Джонни Деппа
Колекція ляльок Барбі Джонні Деппа. Фото: скріншот з YouTube
Коллекция Джонни Деппа
Колекція ляльок Барбі Джонні Деппа. Фото: скріншот з YouTube

Але коли його донька виросла, любов до колекції Барбі в нього нікуди не зникла.

Наступною колекцією у Джонні Деппа були капелюхи, через що його колишня дружина Ванесса Парада була дуже розгніваною. Але це аж ніяк не спинило американського актора і вже згодом він придбав капелюх у безхатченка, віддавши за нього великі гроші.

Потім Джонні Депп почав збирати різні дивні речі, зокрема, малюнки психів, різних комах, кажанів та навіть скелети тварин. Також зірка Голлівуду колекціонував фігурки клоунів, які дуже лякали його у дитинстві, щоб позбавитися від своїх страхів.

Джонни Депп
Голлівудський актор Джонні Депп на інтерв'ю. Фото: скріншот з YouTube

Такі колекції відомого американського актора, де знаходиться багато дивних речей, зможе оцінити лише людина, яка має дуже стальну нервову систему.

Нагадаємо, ми писали про те, що відомий голлівудський актор Джонні Депп продав портрети знаменитостей, які намалював сам.

Раніше ми розповідали, що американський актор Джонні Депп повідомив, чи повернеться він до своєї ролі в "Піратах Карибського моря".

Також ми повідомляли про те, що популярний актор Джонні Депп закрутив роман зі своєю адвокаткою.

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