Донька генпрокурора Костіна, яка хотіла "додому в Монако", пояснила свої слова

Дочка генерального прокурора України Андрія Костіна Анастасія. Фото: instagram.com/anastasiekostina

Дочка генерального прокурора України Андрія Костіна Анастасія оприлюднила допис, в якому попросила вибачення за свої нещодавні слова, що їй набридло закордонне життя у "Шотландії-Фінляндії" і що вона хоче "додому в Монако". За словами дівчини, вона так пожартувала.

Про це Костіна розповіла в Instagram.

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Виправдання Костіної

Так, дівчина розповідає, що взимку цьогоріч познайомилася з волонтером і журналістом Янніком Свенссоном. Він родом із Фінляндії, куди запропонував переїхати й Анастасії.

"Це була любов з першого погляду, він запропонував переїхати у Скандинавію до нього і я погодилась. Так я опинилась тут, де зараз є, — у Фінляндії", — пояснює дівчина.

Костіна зазначає, що відео є доказом того, що в травні 2023 року вони з Янніком в'їжджають до України. Також дівчина запевняє, що ні в неї, ні в когось із її родини немає і ніколи не було нерухомості за кордоном.

"У нас тут точно не розкішне чи безтурботне життя, зараз взагалі не до розваг", — запевнила Анастасія.

За її словами, вона "волонтерить, працює та бере участь у різних проєктах на користь України". До того ж рідко оприлюднює це на показ у соцмережах.

Невдало пожартувала

"Тепер хочу сказати щодо своїх нещодавніх висловлювань в Instagram. По-перше, я шкодую, що дозволила собі емоційні, незрілі висловлювання ще й з бранними словами. Розумію, що війна — все сприймається інакше і дуже гостро. Але зробленого, на жаль, не вернеш", — зазначає дівчина.

Також вона запевнила, що тодішні її слова були жартом, який зрозуміли не всі.

"Це був жарт, який можливо розсмішив би кілька друзів, але для людей, які мене вперше бачать — це виглядає зрозуміло неприйнятно. Хочу сказати, навіть найменший вчинок кожного з нас може мати великий вплив. Тому робімо і заохочуймо інших робити світ хоч трохи кращим сьогодні. Навіть просто посмішкою. Слава Україні!", — додала Костіна.

Нагадаємо, що скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім опинилася у центрі скандалу. Жінка обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів".