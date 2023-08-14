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Дочь генпрокурора Костина, хотевшая "домой в Монако", объяснила свои слова

14 августа 2023 04:24
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Дочь генпрокурора Костина, хотевшая "домой в Монако", объяснила свои слова
Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия. Фото: instagram.com/anastasiekostina
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Дочь генерального прокурора Украины Андрея Костина Анастасия обнародовала публикацию, в которой извинилась за свои недавние слова, что ей надоела заграничная жизнь в "Шотландии-Финляндии" и что она хочет "домой в Монако". По словам девушки, она так пошутила.

Об этом Костина рассказала в Instagram.

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Оправдание Костиной

Так, девушка рассказывает, что зимой познакомилась с волонтером и журналистом Янником Свенссоном. Он родом из Финляндии, куда предложил переехать и Анастасии.

"Это была любовь с первого взгляда, он предложил переехать в Скандинавию к нему и я согласилась. Так я оказалась здесь, где сейчас есть, — в Финляндии", — объясняет девушка.

Костина отмечает, что видео является доказательством того, что в мае 2023 года они с Янником въезжают в Украину. Также девушка уверяет, что ни у нее, ни у кого-либо из ее семьи нет и никогда не было недвижимости за границей.

"У нас здесь точно не роскошная или беззаботная жизнь, сейчас вообще не до развлечений", — заверила Анастасия.

По ее словам, она "волонтерит, работает и участвует в разных проектах в пользу Украины". К тому же, редко обнародует это на показ в соцсетях.

Неудачно пошутила

"Теперь хочу сказать по поводу своих недавних высказываний в Instagram. Во-первых, я сожалею, что позволила себе эмоциональные, незрелые высказывания еще и с бранными словами. Понимаю, что война — все воспринимается иначе и очень остро. Но сделанного, к сожалению, не вернешь", — отмечает девушка.

Также она заверила, что тогдашние ее слова были шуткой, которую поняли не все.

"Это была шутка, которая возможно рассмешила бы несколько друзей, но для людей, которые меня впервые видят — это выглядит понятно неприемлемо. Хочу сказать, даже малейший поступок каждого из нас может оказать большое влияние. Поэтому делаем и поощряем других делать мир хоть немного лучше сегодня. Даже просто улыбкой. Слава Украине!", — добавила Костина.

Напомним, что скандальная блоггерша из Днепра Анна Алхим оказалась в центре скандала. Женщина обозвала жителей запада Украины "заводом де*илов".

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