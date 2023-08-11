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Скандальна блогерка з Дніпра жорстоко образила мешканців заходу України

11 серпня 2023 14:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Скандальна блогерка з Дніпра жорстоко образила мешканців заходу України
Блогерка Анна Алхім. Фото: Facebook/Anna Alhimova
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім опинилася у центрі скандалу. Жінка обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів".

Відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram, але вже незабаром закрила обліковий запис.

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Блогер Ганна Алхім обізвала мешканців західних областей України — Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Львівської та Закарпатської —  "заводом д*білів".

 

Блогерка Анна Алхім. Фото: instagram.com/anna_alkhim/

Вона незадоволена, що у цих регіонах люди спілкуються українською і вимагають цього від інших.

"Тим, кому це не подобається, можете відписатися. У мене багато друзів в Ужгороді, і ніхто не реагує так, як ви. Що ви хочете сказати — я неправду опублікувала? Правду-правду", — заявила Алхім.

Це не перша скандальна історія, пов'язана з Анною Алхім. У травні опублікувала номери двох лікарень у Дніпрі, де перебували військові. Це повідомлення мало благодійну мету, проте блогерка, на яку підписано понад 600 тисяч фоловерів, не стала приховувати локацію. Менш ніж за добу, за інформацією різних пабліків, саме до однієї з цих лікарень був "приліт".

Нагадаємо, суд ухвалив вирок співачці Інні Вороновій, яка знімала роботу ППО.

Раніше Інні Чернецькій (Вороновій) та ще трьом блогерам призначили цілодобовий домашній арешт.

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