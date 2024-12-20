Віталіна Ющенко ледь не під час обстрілу

Донька Віктора Ющенка Віталіна. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko/

Донька третього президента України Віктора Ющенка Віталіна опинилася недалеко від епіцентру вибухів під час атаки на Київ у п'ятницю, 20 грудня. Віталіна поверталася з вокзалу через Голосіївський район.

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

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Донька колишнього президента України розповіла, що зранку відвезла дітей на вокзалі й поверталася додому через Голосіївський район. Віталіна проїжджала недалеко від місця, де впали уламки балістичної ракети, якими сьогодні зранку Росія атакувала Київ. Її авто підскочила від сильної ударної хвилі.

Вона вдячна долі за те, що застала вибухи вже після того, як посадила дітей у потяг.

"Пролунали вибухи один з них зовсім поруч, машина підскочила, гул серен від автомобілів, попіл, скло, уламки будівель. Я не знаю, це був такий вибух від уламка чи це прильот. Прихожу до тями…", — розповіла вона.

Нагадаємо, Новини.LIVE показали, який вигляд має Київ після атаки балістикою. Також ми розповідали, що у Голосіївському районі столиці пошкоджено готель, іноземці виїжджають.