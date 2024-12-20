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Дочь Виктора Ющенко оказалась недалеко от эпицентра взрыва

20 декабря 2024 13:17
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Виталина Ющенко чуть не погибла во время обстрела
Дочь Виктора Ющенка Виталина. Фото: instagram.com/vitalinayushchenko/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Дочь третьего президента Украины Виктора Ющенко Виталина оказалась недалеко от эпицентра взрывов во время атаки на Киев в пятницу, 20 декабря. Виталина возвращалась с вокзала через Голосеевский район.

Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

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Дочь бывшего президента Украины рассказала, что с утра отвезла детей на вокзал и возвращалась домой через Голосеевский район. Виталина проезжала недалеко от места, где упали обломки баллистической ракеты, которыми сегодня утром Россия атаковала Киев. Ее авто подскочило от сильной ударной волны.

Она благодарна судьбе за то, что застала взрывы уже после посадки детей в поезд.

"Прозвучали взрывы один из них совсем рядом, машина подскочила, гул серен от автомобилей, пепел, стекло, обломки зданий. Я не знаю, это был такой взрыв от обломка или это прилет. Прихожу в себя...", — рассказала она.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве во время ракетной атаки авто забросило на забор. Также мы рассказывали, что в Голосеевском районе столицы поврежден отель, иностранцы уезжают.

Киев Виктор Ющенко обстрелы война в Украине атака

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